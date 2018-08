L'incendi de Llutxent ha cremat 2.857 hectàrees i continua descontrolat

L'incendi de Llutxent continua aquest dimecres descontrolat i ja ha cremat 2.857 hectàrees a la Vall d'Albaida, al País Valencià. Concretament, les flames han calcinat 948,6 hectàrees al municipi de Gandia, 840,6 a Llutxent, 818,6 a Pinet, 150,6 a Ador, 87,11 a Barx i 11,5 a Quatretonda, segons ha indicat el servei d'emergències 112 del País Valencià.El foc, que crema des d'aquest dilluns, han obligat a desallotjar unes 3.000 persones de sis municipis i ha calcinat una vintena de cases a les urbanitzacions de Montesol, Montepino i l'Ermita, a Gandia. En les tasques d'extinció hi treballen 700 efectius terrestres i 27 mitjans aeris entre bombers, agents forestals i militars. Les ratxes de vent, que no afluixen, poden ser moderadament fortes al llarg del dia a la zona afectada pel foc.L'origen del foc, segons va avançar el president de la Generalitat aquest dimarts, va ser un llamp caigut a les 2 de la matinada de dilluns, moment en què la darrera tronada va passar per les comarques centrals. El llamp, que va caure sobre un pi al terme de Pinet, va revifar a les 15 hores de dilluns i va escampar les flames a Llutxent, a la Vall d'Albaida, on aquest dimarts el seu alcalde, Pau Estornell, es lamentava per haver perdut un dels principals atractius del municipi, el preuat paratge protegit del Surar. Segons apuntava el director general del Servei d'Emergències, José María Ángel, les flames han cremat pins, camps abandonats i inclús zones que havien sofrit altres incendis.Durant la jornada de dimarts han treballat en tasques d'extinció fins a 600 efectius terrestres i 25 mitjans aeris, alguns d'ells enviats per Múrcia i Castella-la Manxa. La temperatura a la zona ha sigut alta, al voltant dels 37 graus centígrads, i el vent del sud va fer reactivar les flames de Pinet i va arrossegar el foc cap a la Drova al terme de Barx, a la comarca de la Safor. Pel que fa als talls de carreteres, durant el matí de dimarts es va tallar la CV-608 entre Llutxent a Pinet a partir del punt quilomètric 3,500 i la CV-675, el vial que connecta Gandia amb Simat de la Valldigna.La gran dimensió de la zona afecta per l'incendi ha dificultat les tasques d'extinció, ja que es tracta d'una àrea de "difícil accés", a més a més, les condicions meteorològiques adverses que s'han registrat duran aquest dimarts no han ajudat, va incidir Ximo Puig.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)