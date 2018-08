Denunciat un home per un delicte d'ús continuat de verins contra la fauna al Vallès Occidental

Membres del Cos d'Agents Rurals de l'Àrea Bàsica del Vallès Occidental han denunciat el membre del club de coloms esportius de Santa Perpètua de Mogoda per un delicte d'ús continuat de verins contra la fauna. El cos ha realitzat una investigació que ha permès denunciar, davant la Secció de Medi Ambient i Urbanisme de la Fiscalia Provincial de Barcelona, ​​a aquesta persona per un delicte continuat d'ús de verins contra la fauna protegida en els termes municipals de Santa Perpètua de Mogoda i Montcada i Reixac, al Vallès Occidental.Les tasques de recerca es van realitzar entre els mesos de gener i juny d'aquest any, una investigació que es va iniciar al gener a partir de la recollida d'un aligot comú moribund, localitzat gràcies a l'avís d'un ciutadà, que va acabar morint poc després al centre de recuperació de fauna salvatge de Torreferrussa. De la necròpsia practicada es desprenia l'ús probable de verí, de manera que al llarg de les investigacions posteriors, es van recollir els cadàvers de tres rapinyaires morts, dos aligots comuns i un esparver, tots ells com a conseqüència de l'ús de verins.La persona denunciada és membre d'un club de coloms esportius de Santa Perpètua de Mogoda i desenvolupava les seves pràctiques delictives a les rodalies de les instal·lacions que el club té, concretament a la zona coneguda com la Piella. La persona denunciada col·locava verí en esquers, normalment coloms, que matava expressament per a l'ocasió amb l'objectiu que els esquers fossin caçats per les aus rapinyaires i evitar així que interferissin mentre els coloms feien els vols en els concursos o entrenaments que realitzaven els socis del club.En el marc de la investigació es va decomissar al denunciat diversos tòxics empleats com el verí usat, un insecticida amb un component tòxic prohibit per la Unió Europea, que malauradament s'utilitza il·lícitament per pràctiques d'aquest estil, i que suposa un greu perill per a les persones i per a la fauna autòctona protegida.Al novembre de 2012, els agents rurals de l'àrea bàsica del Barcelona ja van iniciar una investigació a la mateixa zona per un episodi de mortaldat d'aus rapinyaires per a ús de verí a la Piella. En aquella ocasió es va poder concloure que el mètode i el verí eren els mateixos que els constatats en aquesta ocasió, si bé no es va poder determinar l'autor dels fets.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)