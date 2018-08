​Tres homes detinguts «in fraganti» quan anaven a robar en una finca de Cerdanyola del Vallès

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 49, 43 i 42 anys i de nacionalitat georgiana per un robatori amb força en grau de temptativa en una finca de Cerdanyola del Vallès. Els fets van succeir el dijous 3 d’agost quan, pels volts de les 19.30 hores, agents de seguretat ciutadana de Cerdanyola van observar com un home intentava forçar la porta d’un pis de la localitat.Prop d’aquest home n’hi havia un altre que estava fent tasques de vigilància. Poc després els dos homes es van apartar de la porta i es van apropar, sense deixar de vigilar l’entorn, a un tercer home que els esperava amb dos vehicles.Els agents van aturar al grup i els van escorcollar, duien a sobre eines usades habitualment per fer robatoris amb força a interior de domicili. Les eines que els van trobar van ser quatre rossinyols de diferents tipus i de fabricació manual usats exclusivament per obrir panys, cinc tensors per subjectar els panys, una targeta de plàstic per obrir portes que no han estat tancades amb volta de clau i guants de làtex per no deixar empremtes.Els investigadors també van localitzar un tub de pasta per fer motlles, que permeten obrir la porta d’un pis amb una clau mestra. Aquest mètode és molt especialitzat i poc habitual. Dins el maleter del cotxe hi havia set sabatilles esportives, dues gorres, tres samarretes, auriculars i un moneder. Fins el moment es desconeix la procedència d’aquests objectes.A banda, un d’ells també portava un mòbil d’alta gamma i d’altres objectes que van ser identificats per una víctima que vivia a França. L’home, que havia patit un furt el dia 29 de juliol a la localitat francesa de Canet, va reconèixer els tres arrestats com els mateixos homes que el van robar. Aquest fet es van denunciar a la Gendarmerie Nacional.Els objectes recuperats van ser lliurats a la víctima i la resolució del fet es traslladarà al cos policial francès competent. Els investigadors van esbrinar que aquestes persones van estar al País Basc després de deixar França i fins al dia 2 d’Agost, just abans de ser detinguts a Cerdanyola del Vallès.Els homes van passar a disposició judicial i el jutge va decretar-ne la llibertat amb càrrecs.

