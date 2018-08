Abordar l'apnea del son a l'atenció primària suposaria un estalvi de 500 euros per pacient, segons un estudi

Investigadors del Centro de Investigación Biomédica en Red, en la seva àrea de malalties respiratòries (CIBERES), i del grup Recerca Translacional en Medicina Respiratòria de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), dirigits per Ferran Barbé, han evidenciat l'efectivitat del tractament clínic de la síndrome de l'apnea obstructiva del son (SAOS) als centres d'atenció primària en comparació amb la de l'assistència en unitats especialitzades del son.L'anàlisi dels costos ha demostrat un estalvi de més de 500 euros per pacient. El treball, en què han participat onze centres d'atenció primària i la unitat especialitzada del son de Lleida, ha estat publicat per la revista Thorax.Segons l'IRBLleida, els resultats d'aquest estudi contribuiran al desenvolupament de més estratègies d'abordatge de la SAOS que facilitaran el diagnòstic, tractament i control de la malaltia. El tractament exclusiu a unitats especialitzades suposa un augment de les llistes d'espera i uns costos alts, derivats del seu seguiment. "De la mateixa manera que es fa amb altres malalties freqüents, el maneig de la SAOS ha d'involucrar altres unitats clíniques com l'atenció primària", ha afirmat Barbé.A l'estudi, hi han participat onze centres d'atenció primària i la Unitat Especialitzada del Son de Lleida, de l'Hospital de Santa Maria. En total, s'han valorat 302 pacients amb sospita de SAOS i/o hipertensió resistent, dels quals 149 van seguir el tractament a l'atenció primària i 153, a la Unitat Especialitzada del Son. Després de sis mesos de seguiment, l'escala de massa somnolència diürna al grup d'atenció primària va baixar de 10,1 punts de mitjana a 7,6 i al grup de la Unitat del Son va passar de 8,85 punts a 5,73.La diferència de les respectives mitjanes va ser de -1,25, cosa que demostra que els resultats del maneig de la malaltia a l'atenció primària no són inferiors als que s'obtenen als hospitals, segons es desprèn de l'estudi. Així mateix, quant al cost es va demostrar un estalvi de 558,14 euros per pacient a l'atenció primària comparat amb el cost de la Unitat del Son.La síndrome d'apnea obstructiva del sonLa SAOS es caracteritza perquè la persona presenta episodis repetits d'obstrucció o de col·lapse de la via aèria superior que tenen lloc durant el son. S'associa freqüentment a la hipertensió, el càncer i les malalties cardiovasculars. L'aplicació de la pressió positiva contínua en la via superior millora la qualitat de vida i disminueix moderadament la pressió arterial, principalment amb pacients amb hipertensió resistent. La SAOS és una malaltia crònica que té una prevalença creixent que augmenta amb l'edat. És més freqüent en homes (4%) que en dones (2%), segons les dades de la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll (SEORL-CCC).

