Realitzen el primer trasplantament renal creuat del sud d'Europa entre dos pacients de Barcelona i Pisa

Barcelona ha estat un dels escenaris del primer trasplantament renal creuat del sud d'Europa, juntament amb Itàlia. Dos pacients dels dos països han rebut un trasplantament renal procedent de donants vius, gràcies a l'intercanvi d'òrgans entre els seus respectius donants. El Programa de Trasplantament Renal Creuat Internacional es basa, precisament, en l'intercanvi de donants de ronyó vius entre dos o més parelles.El seu objectiu és oferir la possibilitat de rebre un empelt d'un donant viu, malgrat que el de la parella o familiar, que vol fer efectiva la donació, sigui incompatible. Les extraccions renals i els trasplantaments es van dur a terme el passat 19 de juliol a la Fundació Puigvert de Barcelona, centre de referència en trasplantaments renals creuats, i l'Ospedale Cisanello de Pisa. Tant els donants com els receptors ja es troben en perfecte estat i han estat donats d'alta.Aquest tipus de trasplantaments comporten un complicat procés logístic, que es complica encara més amb la internacionalització, segons ha destacat el Ministeri de Sanitat a través d'un comunicat. L'Organització Nacional de Trasplantaments espanyola és qui va realitzar el creuament de dades i va detectar la possible compatibilitat entre les dues parelles. Entre la detecció i les operacions només van passar vuit setmanes.El primer creuament exitós del Programa de Trasplantament Renal Creuat Internacional ha comptat amb la participació de 14 hospitals. D'entre ells, 10 espanyols, 3 italians i 1 portuguès, així com 113 parelles (donant-receptor).L'ús de tècniques quirúrgiques cada vegada menys invasives i l'estudi i cura del donant han permès potenciar aquest tipus de trasplantaments, ja que les possibles complicacions per al donant han disminuït considerablement i en l'actualitat l'extracció renal en una persona vivia es considera un procediment de risc baix.Ara per ara, el programa internacional compta amb la participació d'Itàlia, Portugal i l'Estat espanyol, però es mostra obert a la incorporació d'altres països i així poder augmentar les possibilitats que tenen les parelles per trobar donants compatibles.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)