El govern espanyol no aplicarà cap estatus especial als immigrants de l'Open Arms que arribaran al Algesires

El govern espanyol no aplicarà cap estatus especial a les 87 persones que –previsiblement dijous- arribaran al port andalús d'Algesires a bord el vaixell Open Arms. L'embarcació de la ONG catalana els va rescatar el passat 2 d'agost i reclamava un port segur on atracar, després d'una nova negativa del govern italià de Salvini.L'executiu espanyol els ha ofert el port d'Algesires però fonts del Ministeri de l'Interior confirmen que se'ls aplicarà el protocol estàndard per a qualsevol arribada d'immigrants. En canvi, els més de 600 tripulants que van atracar a València a bord del vaixell Aquarius van rebre una autorització extraordinària de 45 dies per raons humanitàries. Fonts del ministeri asseguren que el cas d'Open Arms és diferent i, per tant, se'ls aplicarà la Llei general d'estrangeria.El protocol habitual estableix un termini de 72 hores per donar-los una atenció sanitària i identificar-los. Aquells que siguin demandants d'asil i compleixin els requisits es podran quedar a l'Estat (la llei preveu 18 mesos per resoldre la petició d'asil), així com els menors que no vagin acompanyats (es reparteixen per les diferents comunitats autònomes) o les dones embarassades.En canvi, en els casos d'aquells que es comprovi que no compleixen cap d'aquests requisits (el que es considera immigrants econòmics) s'iniciarà l'expedient d'expulsió.

