​Cs, PSC i PP de Barcelona avalen que Felip VI acudeixi a l'acte del 17-A

Els grups de Ciutadans, el PSC i el PP de Barcelona han tancat files aquest dimecres davant l'assistència de Felip VI a l'acte de l'aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils que se celebrarà el pròxim 17 d'agost a la capital catalana . Preguntats pels mitjans sobre la presència del rei, la líder de Cs, Carina Mejías, ha dit que li sembla "molt bé" que acudeixi, sobretot quan es tracta d'acompanyar les víctimes i familiars. La socialista Montserrat Ballarín i Alberto Fernández Díaz (PP) han demanat unitat, i el popular ha afegit que espera que el 17-A no es converteixi en "un nou 11 de setembre de divisió i confrontació".Mejías ha considerat "una falta de respecte que alguns intentin apropiar-se d'alguns tipus d'actes per polititzar-los". En opinió de Ballarín, "hi ha d'haver unitat institucional de totes les institucions de l'Estat juntes donant suport i reconeixement a les víctimes", i considera que "tothom ha de poder assistir amb normalitat". Per a Fernández Díaz, el 17 d'agost ha de ser "un dia d'unitat de tots, partits i institucions" i de compromís en la lluita antiterrorista i a favor de les víctimes. "No pot ser un 11 de setembre més en el qual s'aprofundeixi i es fracturi encara més la divisió de la societat catalana", ha asseverat.

