L'onada de calor s'esvaeix però deixa sis víctimes mortals

Els termòmetres han arribat aquests últims dies als seus màxims. Amb temperatures que han ascendit fins als 40ºC aquest cap de setmana en determinats punts de Catalunya i nits de xafogor intensa -sobretot al litoral, Terres de l'Ebre i àrea metropolitana de Barcelona-, l'onada de calor ja ha arribat a la seva fi. Aquesta nit ha estat més plàcida i s'ha pogut dormir una mica millor. Les temperatures poc a poc es van normalitzant i aquesta tarda s'esperen fortes pluges arreu del territori que refrescaran l'ambient. Farà calor, però amb temperatures habituals en aquesta època de l'any.L'onada de calor acaba però registra una xifra tràgica: Salut ha confirmat sis víctimes mortals a Catalunya. I n'hi ha hagut onze al conjunt de l'Estat. Les dues que restaven per comptabilitzar són la de l'home, de 62 anys, que va morir el passat 7 d'agost, a la via pública de Barcelona i la d'un altre home, de 45 anys, que va morir el passat 6 d'agost, a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Salut ha conclòs que la causa de la mort en tots dos casos ha estat un cop de calor. Salut ja havia confirmat que les altes temperatures van causar la mort de quatre persones més aquest mes d'agost; dos a Tarragona, una a Tortosa i una més a Barcelona.El primer cas es va registrar el 2 d'agost, quan un home, que va ser trobat en un carrer de Constantí, va ingressar a l'UCI de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona per un cop de calor i va morir dos dies després, el 4 d'agost. El segon va ser el 3 d'agost, quan un home va ingressar en estat crític a l’Hospital Clínic de Barcelona. Havia estat atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per un cop de calor a la capital catalana i traslladat a l'Hospital Clínic, on va acabar morint. El 4 d'agost, va ingressar a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona un home d'uns 60 anys en estat molt crític i va morir la mateixa tarda. Finalment, el 7 d'agost, va morir un home, de 41 anys, a Tortosa per cop de calor. La víctima es va trobar indisposada a la via pública i va morir a MC Mutual de Tortosa.Dissabte 4 d'agost va ser el dia en què es van assolir les temperatures màximes més extremes d’aquest episodi d’onada de calor, amb registres destacats com els 41,4ºC de Benissanet (Ribera d'Ebre), els 41ºC del Pantà de Siurana (Priorat), els 40,7ºC d'Aldover (Baix Ebre), els també 40,7ºC de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), els 40,3ºC de Cabanes (Alt Empordà), els 40,1ºC del Masroig (Priorat) o els 39,9ºC de Castellbisbal (Vallès Occidental).Davant d'aquesta situació extrema, i de cara a futures onades de calor que puguin arribar, el director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, ha reclamat que l'Ajuntament de Barcelona obri locals climatitzats per als sensesostre. Segons Busquets, haurien de ser espais repartits arreu de la capital catalana per tal que les persones que viuen i dormen al ras puguin refugiar-se durant les hores centrals del dia, quan fa més xafogor i el termòmetre supera de llarg els 30ºC."Hi ha molta sensibilització durant els episodis de fred però les persones que viuen al carrer també pateixen molt per les altes temperatures, la forta irradiació solar i la deshidratació", ha afirmat el director de la Fundació Arrels. "L'estiu és una època molt dura per als sensesostre. El millor símptoma és veure'ns a nosaltres com patim l'onada de calor i busquem l'aire condicionat o el ventilador a casa", ha continuat, per sentenciar: "Una persona que està al carrer no té aquesta possibilitat".En cas d'onada de calor, s'aconsella hidratar-se sovint i veure molta aigua; evitar sortir al carrer en hores de màxima insolació -especialment al migdia- i fer esport en les hores de menys calor. també es recomanable fer àpats lleugers que ajudin a recuperar sals minerals, i evitar menjars molt calents o que aportin moltes calories.Sempre que sigui possible, és recomanables estar en llocs frescos, i en cas de molta sensació de calor, és útil mullar-se la cara i fins i tot la roba, o prendre una dutxa o un bany fresc. Pel que fa a la roba, es recomana dur-ne de fresca, lleugera i de colors clars, posar-se gorra o barret i utilitzar protecció solar. A casa, es bo baixar les persianes i evitar que el sol entri directament, i no obrir les finestres quan la temperatura exterior és més alta que la interior.D'altra banda, és especialment important que els col·lectius més vulnerables com persones amb malalties cròniques, mainada i gent gran, cal que s'hidratin sovint, encara que no tinguin sensació de set, i en cas de familiars o veïns que viuen sols, visitar-los i assegurar-se que s'hidraten.

