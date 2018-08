Aragonès: «Serens i tranquils per la feina feta. Persistirem en el nostre compromís»

Serens i tranquils per la feina feta. Persistirem en el nostre compromís d’assolir una Catalunya independent, socialment justa, econòmicament pròspera. Sempre endavant! — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) 8 d’agost de 2018

El vicepresident del Govern i adjunt a la presidència d'Esquerra, Pere Aragonès, ha reaccionat amb una piulada a Twitter després de saber-se que el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona ha demanat al TSJC que l'investigui, junt als diputats d'ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, pel cas de l'organització de l'1-O.Aragonès reivindica estar "serens i tranquils per la feina feta". "Persistirem en el nostre compromís d’assolir una Catalunya independent, socialment justa, econòmicament pròspera", diu a la piulada, que acaba amb un optimista "sempre endavant!".D'altra banda, el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, ha piulat, també en relació a la mateixa qüestió, que "intenten decapitar-nos una vegada rere l’altre, però no ho aconseguiran". "Sempre hi hem sigut, sempre hi som i sempre hi serem", conclou Sabrià.

