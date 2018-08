Missatge a Pedro Sánchez: les 300 amenaces contra Carles Puigdemont

Señor presidente del gobierno español, @sanchezcastejon, ante la negativa (contraria a la ley) de poner escolta al presidente @KRLS Puigdemont, hago este hilo para que vea algunos ejemplos de las casi 300 amenazas que ha recibido por redes los últimos meses (hilo 👇) pic.twitter.com/aZayf260kr — Aleix Clarió 👨‍💻🎗 (@aleixclario) 7 d’agost de 2018

☣ "Te mereces la muerte de Carrero Blanco"



☣ "Vamos a por tu hija, vamos a por tu familia" pic.twitter.com/oFw085anR9 — Aleix Clarió 👨‍💻🎗 (@aleixclario) 7 d’agost de 2018

☣ "Te vamos a dar la de atun"



☣ "Te voy a pegar una hostia que vas a flipar"



☣ "Ojalá acabes en una cuneta"



☣ "Puto payaso maricon de mierda" pic.twitter.com/JHTWaAAR6p — Aleix Clarió 👨‍💻🎗 (@aleixclario) 7 d’agost de 2018

☣ "Voy y te rebiento"



☣ "Atrevete a pisar España que te estare esperando con un bate de beisbol"



☣ "Si te veo por España te vamos a apalear"



☣ "Una estelada, una pedrada" pic.twitter.com/5snGgxYKtb — Aleix Clarió 👨‍💻🎗 (@aleixclario) 7 d’agost de 2018

☣ "Ojalá te entre un cancer"



☣ "Vamos a por ti maricon"



☣ "Te voy a rajar catalufo"



☣ "Te pillo y te aniquilo" pic.twitter.com/Y4eH4UwY0b — Aleix Clarió 👨‍💻🎗 (@aleixclario) 7 d’agost de 2018

☣ "Ahi te mueras. Van a venir los tanques"



☣ "Allà et podreixis a Estremera maricon asquerós"



☣ "Te van a petar el culo en prisión"



☣ "Te pilla mi padre y te mata" pic.twitter.com/ZQS5igwLvR — Aleix Clarió 👨‍💻🎗 (@aleixclario) 7 d’agost de 2018

☣ "Ojala te quemen vivo"



☣ "Te tenian que cortar la cabeza maricon"



☣ "Te insependizo esa cabeza del cuerpo cabron de una ostia"



☣ "Te voy a partir las gafas y la napia esa qye me llevas imbecil" pic.twitter.com/TGVcUW3rv7 — Aleix Clarió 👨‍💻🎗 (@aleixclario) 7 d’agost de 2018

☣ "Te tenian que dar una paliza y dejarte medio muerto"



☣ "Voy a mataros a todos"



☣ "Et rebento d'un cop de puny"



☣ "Voy a ir a Bruselas y darte la de atun" pic.twitter.com/xBVM7VwVQ1 — Aleix Clarió 👨‍💻🎗 (@aleixclario) 7 d’agost de 2018

☣ "Mañna vamos a por ti en Bruselas y te traemos a España con 155 patadas en el abdomen"



☣ "Acaban de pegarle un tiro a Puigdemont"



☣ "Mañana vamos a por ti" (con icono de pistola)



☣ "Te mereces la muerte a pedradas" pic.twitter.com/zs1mUgqOWH — Aleix Clarió 👨‍💻🎗 (@aleixclario) 7 d’agost de 2018

☣ "Hijo de puta vuelve a España y te lincho"



☣ "Os ahorcaba uno a uno. Os quemaba juntos"



☣ "Te apuñalare"



☣ "Si vienes España te mato" pic.twitter.com/WfdrrIvqMe — Aleix Clarió 👨‍💻🎗 (@aleixclario) 7 d’agost de 2018

☣ "Carlitos ve con cuidado, mas vale que lleves proteccion. Disparo en la cabeza"



☣ "Apareció puchimon (imagen de una persona ahorcada)



☣ "Ven a Extremadura y no saldras vivo"



☣ "Hijo de puta te mataré" pic.twitter.com/yrIS0T1RUY — Aleix Clarió 👨‍💻🎗 (@aleixclario) 7 d’agost de 2018

Carles Puigdemont no podrà gaudir de l'escorta dels Mossos d'Esquadra que li correspon com a expresident. El Ministeri d'Interior li ho ha negat per la condició de "fugat de la justícia" que li atribueix el Tribunal Suprem. Així, el ministeri que dirigeix Fernando Grande-Marlaska nega la petició que havia fet el Govern de la Generalitat -també a la Guàrdia Civil- perquè Puigdemont pogués disposar de l'escorta.Davant d'aquesta situació, Aleix Ramió, que gestiona les xarxes del president a l'exili, ha difós un tot un recull d'amenaces que ha rebut aquests últims mesos Carles Puigdemont, i ha enviat un missatge a Pedro Sánchez: "Senyor president del govern espanyol, davant la negativa (contrària a la llei) de posar escorta al president Carles Puigdemont, faig aquest fil perquè vegi alguns exemples de les quasi 300 amenaces que ha rebut per les xarxes aquests últims mesos".Les podeu veure a continuació.

