Una regidora del PP de Dénia difon missatges xenòfobs de grups d'ultradreta

La regidora del PP a l'Ajuntament de Dénia, Pepa Sivera, ha compartit al seu compte de Facebook missatges xenòfobs de partits i entitats ultres com España 2000 i Unidad Nacional Española (UNE). Tal com ha informat eldiario.es , entre els continguts que difon la regidora popular hi ha vídeos racistes contra immigrants.També va compartir un vídeo sobre la baralla entre un manter i un turista a Barcelona difós per Unidad Nacional Española. En la cronologia de la regidora hi ha diversos continguts relacionats amb els manters. UNE és un dels referents de l'extrema dreta a Espanya i es dedica a difondre missatges racistes i ultranacionalistes com ara "Los españoles primero" o "Cataluña, Galicia y Vascongadas son de España". Sivera ha esborrat aquests continguts.

