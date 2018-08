Alerta per la presència de meduses Rhizostoma pulmó des del Maresme fins a Cubelles

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) fa una crida a la precaució davant l'elevada presència de meduses Rhizostoma pulmó en un ampli sector de la costa central, des del Maresme fins a Cubelles. Tècnics de l'ACA, dels ajuntaments de la costa central i de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) han detectat la presència d'aquest tipus de medusa, que pot tenir efectes urticants, raó per la qual s'ha decidit hissar la bandera groga a les platges en avís de precaució.La Rhizostoma pulmó o Born blau és un tipus de medusa típica de la Mediterrània. Es tracta d'una espècie de grans dimensions i els seus tentacles en situacions d'estrès (moviment de l'aigua, altes temperatures, poca fondària, onatge...) poden desprendre una substància gelatinosa que conté cèl·lules urticants que queden suspeses a l'aigua i poden afectar els banyistes que hi hagi a prop, encara que la medusa no els hagi tocat.La Rhizostoma pulmó és una de les meduses més grans de la costa mediterrània. El diàmetre de l'ombrel·la pot assolir els 40 centímetres. L'ombrel·la és acampanada de color blanc blavós i amb un rivet de color violeta. No presenta tentacles marginals però sí 8 braços orals gruixuts de color blanc blavós, fusionats i sense ramificacions.Les meduses petites són visibles durant la primavera i els adults de major grandària són més evidents a l'estiu i al començament de la tardor. En aquestes dates de l'estiu la medusa es troba en la seva fase adulta i assoleix la seves dimensions màximes. És una espècie costanera, que es distribueix al llarg de la columna d'aigua. Solen estar acompanyades per crancs i juvenils de peixos.Davant la detecció en amplis sectors de la costa central, alguns municipis han optat per hissar la bandera groga a les platges en avís de precaució.La recomanació més important davant la presència de meduses (o de cèl·lules urticants a l'aigua) amb característiques urticants és protegir la pell amb barreres físiques (cremes de protecció solar o amb roba i/o samarretes nàutiques).Tot i que es tracta d'una espècie amb capacitat urticant mitjana, es recomana evitar el seu contacte, ja que pot produir irritacions a la pell.Des de l'ACA desaconsellen retirar les meduses de l'aigua o que es manipulin a la sorra, ja que això pot motivar que s'incrementi la capacitat urticant en fragmentar i dispersar els tentacles que contenen les cèl·lules urticants.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)