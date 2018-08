Ataquen una vintena de taxis a Barcelona

Una vintena de taxis de Barcelona apareixen amb els vidres trencats i les rodes rebentades https://t.co/e3FP0W0WJr pic.twitter.com/XLgBn0VBnz — NacióDigital (@naciodigital) 8 d’agost de 2018

Un total de 18 de taxis han aparegut aquest dimecres amb els vidres trencats i rodes rebentades en diferents punts de la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana, segons ha denunciat el sindicat Élite Taxi.Sobre els fets, els Mossos d'Esquadra han reconegut a NacióDigital que no els consta cap denúncia, tot i que no descarten que aquesta s'acabi portant terme durant el dia.Els fets se succeeixen pocs dies després de la vaga de taxis de Barcelona, que va durar vuit dies i que es va estendre, posteriorment, en altres ciutats de l'estat espanyol, contra la regulació de llicències de vehicles de transport amb conductor (VTC). Els taxistes exigien que es limitessin els cotxes d'empreses com Uber i Cabify a un vehicle VTC per cada 30 taxis. Durant la vaga van bloquejar el centre de Barcelona amb els cotxes estacionats a la Gran Via i el passeig de Gràcia.El portaveu d'Élite Taxi, Alberto Álvarez, ha detallat que la majoria de vehicles malmesos es troben en la zona de l'Eixample de Barcelona, tot i que també hi ha taxis atacats a l'Hospitalet de Llobregat. En cap dels vehicles, però, hi ha hagut robatoris. Malgrat la proximitat amb la vaga, Álvarez ho ha desvinculat, i ha recordat que des que Cabify va entrar a Barcelona el desembre del 2016 s'han produït atacs similars.

