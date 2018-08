El jutge de l'1-O demana al TSJC que investigui Aragonès

El jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, que investiga l'organització del referèndum, ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que investigui el vicepresident català, Pere Aragonès, i els diputats d'ERC Lluís Salvadó i Josep Maria Jové, en relació a la causa oberta contra els impulsors de l'1-O.Salvadó i Jové ja feia mesos que estaven sent investigats per aquest jutjat i, de fet, van passar dos dies i mig detinguts per la Guàrdia Civil el setembre passat, després dels polèmics escorcolls al departament d'Economia i Hisenda. La gran novetat seria ara la inclusió en la causa del número dos del Govern i adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès. Qui era secretari d'Economia la legislatura passada s'uniria, per tant, als altres més estrets col·laboradors de Junqueras al departament, qui n'era el secretari d'Hisenda -Salvadó- i qui n'era el secretari general -Jové-.La petició arriba després que el Tribunal Suprem rebutgés el maig incloure Salvadó i Jové en la seva causa per rebel·lió en què estan sent investigats els presos polítics i exiliats. La sala civil i penal del TSJC s'ha limitat a informar a través d'una nota de premsa que ha rebut l'exposició del jutjat 13 i està pendent de decidir si es fa càrrec de la investigació. Es dona el cas que Salvadó i Jové són diputats i, per tant, aforats, motiu pel qual la causa hauria d'acabar remetent-se al TSJC si tiren endavant les acusacions.

