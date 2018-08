Ciutat Vella reforça la neteja de l'espai public durant l'estiu

L'Ajuntament de Barcelona ha engegat un pla reforç per mantenir net l'espai públic del districte de Ciutat Vella. Segons ha informat la regidora del districte, Gala Pin, s'hi destinaran 27 persones que treballaran en quatre brigades integrades per tres ajudants i un oficial. Aquests netejaran les zones del Raval nord i el Gòtic nord, el Raval sud i el Gòtic sud, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i la Barceloneta.Les brigades estan compostes per personal de l'empresa que s'encarrega de la neteja municipal i per 17 persones més que formen part dels Projectes Integrals de Contractació (PICs) de l'Ajuntament. Aquests projectes tenen com a objectiu millorar la neteja viària del districte, incrementar la recollida d'elements abandonats a la via pública, mantenir els arbres i jardins, i reforçar el control i neteja dels punts crítics del districte.Pin ha recordat que aquests projectes, gestionats per l'agència municipal Barcelona Activa, van ser la primera mesura del govern en matèria de desenvolupament local, ja que permeten la contractació de persones en situació d'atur de llarga durada. Els principals projectes tenen caràcter públic i interès col·lectiu, i s'encarreguen durant un mínim de sis mesos i amb salaris a partir dels 1.000 euros.En aquest cas, les 17 places s'han cobert amb persones més grans de 45 anys, sense prestacions i que es troben en situació d'atur de llarga durada. La majoria d'elles han passat per un període de formació abans de començar la feina i són persones que viuen al districte.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)