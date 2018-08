Crida de la Protectora de Sabadell a acollir gossos perquè estan saturats

La Lliga Protectora d'Animals de Sabadell ha emès un comunicat en què fan una petició per trobar casa d'acollida per als gats i gossos que hi ha al centre. Asseguren que en les darreres setmanes els ha entrat una alta quantitat de gossos, fet que ha generat una situació complicada de gestionar i que ha provocat un col·lapse que no s'havia vist en els darrers anys.És per aquest motiu que asseguren que no els resta cap gàbia lliure a l'equipament i que no poden acollir-ne cap de nou. "El nivell d'estrès al refugi es tan alt que provoca baralles dels gossos dins els patis i mossegades als treballadors i voluntaris amb els conseqüents efectes físics i emocionals per als animals i les persones que treballem per ells", destaquen en el text.Atenent que no poden seguir posant en perill la integritat dels animals i dels treballadors i voluntaris, demanen col·laboració de la ciutadania perquè qui pugui aculli u gos durant uns dies o setmanes. Els interessats poden adreçar-se al centre, situat a la carretera de Caldes o consultar la seva pàgina web

