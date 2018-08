Podem demana «contenció verbal» a Puigdemont i a l'independentisme

La portaveu adjunta de Podem al Congrés, Ione Belarra, ha defensat la necessitat d'aconseguir una "solució dialogada" al procés català i, per això, ha reclamat als independentistes i, en especial, al president a l'exili, Carles Puigdemont, que facin un exercici de "contenció verbal". "Per part de tots, tant per part del govern espanyol però també pels qui van apostar per la via unilateral, crec que és important que es reflexioni i que no es llancin declaracions que puguin ser incendiàries i no contribueixin al diàleg", ha defensat la dirigent del partit, en declaracions a Europa Press.En tot cas, Belarra ha destacat que és una "bona notícia que s'estiguin acostant les postures", com demostra, al seu judici, el fet que s'hagi recuperat la comissió bilateral Generalitat-Estat, que es va reunir l'1 d'agost, per primer cop en set anys . A més, ha valorat que es van posar sobre la taula "propostes que van en la línia de la participació democràtica", en referència a la proposta del govern espanyol de buscar un nou "acord polític" amb Catalunya que després es ratifiqui en una votació.Segons Podem, la participació "és l'única sortida possible per a la situació de Catalunya", encara que aquest partit segueix anant més enllà que el PSOE en aquest aspecte, ja que defensa la celebració d'un acord de referèndum i amb garanties sobre la independència de Catalunya, mentre que el govern espanyol rebutja de ple el dret d'autodeterminació.Això sí, Belarra ha recordat que la seva formació rebutja que Catalunya deixi de formar part d'Espanya. "No és la nostra posició", ha reafirmat, per afegir que, en tot cas, hauran de ser els catalans els que decideixin i els que marquin el "nivell" de les propostes que estan disposats a acceptar del govern espanyol. "Jo saludo que s'estiguin començant a apropar postures. Simplement el diàleg després d'haver tingut un any tan dur de judicialització del problema català, i també d'una repressió duríssima contra els catalans l'1-O. Després d'això, que s'estiguin acostant postures i que estiguem apostant pel diàleg és una bona notícia ", ha emfatitzat.Sobre aquesta "judicialització" del conflicte català, que Podem sempre ha criticat, Belarra ha responsabilitzat el PP d'haver generat, amb la seva estratègia d'"utilitzar la justícia", "una situació que és molt difícil de solucionar". "Ens fiquen en uns carrerons sense sortida dels que després és molt difícil sortir", ha denunciat. "Al nostre país hi ha independència de poders, i efectivament les vies judicials que estan obertes són difícils de resoldre", ha assenyalat la portaveu adjunta d'Units Podem, que substitueix la titular, Irene Montero, de baixa per maternitat.En aquest sentit, Belarra ha reconegut que el marge que té el govern espanyol en aquest aspecte és "estret" i que el que podia fer, que era apropar a presons catalanes als presos polítics, ja ho va fer. "Aquest pas és positiu, era el que podien fer, i això està complert. Crec que és una bona notícia, però el marge és estret", ha assenyalat. L'independentisme, però, reclama que la Fiscal General de l'Estat retiri la petició de càrrecs contra els presos polítics.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)