Les primàries impulsades per Graupera posen en marxa el cens i enceten contactes amb l'ANC

Les primàries republicanes impulsades per Jordi Graupera a Barcelona de cara a les eleccions municipals del 2018 engeguen la recta final. Segons han explicat Maria Vila i Diana Coromines, dues de les impulsores del projecte, la primera volta se celebrarà el 23 de novembre i el 16 de desembre es farà la segona votació. El reglament ja està aprovat, s'ha enviat als partits -fins ara reticents- i és el marc que servirà per tirar endavant la iniciativa. Els candidats es poden inscriure fins al 30 de setembre i després arrencaran els debats sectorials. El cens ja està en marxa: "Tothom que hi vulgui participar serà benvingut", ha ressaltat Vila, que ha demanat un "debat polític en majúscules".En els propers dies hi haurà una reunió entre el grup impulsor i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que en una consulta interna va decidir avalar les primàries republicanes. Tots aquells candidats que vulguin sumar-se al procés han de comprometre's amb el reglament de les primàries i amb l'autodeterminació de Catalunya. En total, el projecte ha sumat més de 32.000 signatures des del 20 de març, dia en què Graupera va presentar-se.La col·laboració amb l'ANC, en tot cas, s'haurà d'anar formulant "perquè tothom s'hi senti còmode". Les primàries compten amb el suport explític com a partit de Demòcrates de Catalunya, per bé que tant el PDECat, com ERC i la CUP, se n'han desmarcat.El cens es començarà a formar des d'aquesta mateixa setmana, i contindrà dos passos: un de telemàtic, a través de la pàgina web, i un de físic, ja sigui en el moment de votar o en algun punt concret que posi a disposició l'organització de les primàries. No hi ha un requisit mínim d'avals per poder-se presentar com a candidat en aquesta votació. Si s'obté un 3% dels sufragis, ja es pot formar part de la llista. El número dos de la candidatura serà el finalista de les primàries, segons ha indicat Vila.Vila i Coromines, preguntades sobre la possibilitat que els partits no s'hi sumin, han apuntat que la unitat en si mateixa "no té valor", i s'ha situat al marge de les dinàmiques existents entre l'antiga Convergència i ERC. "Volem fer un projecte veritablement participatiu per a tothom", ha recalcat l'advocada en la roda de premsa organitzada a l'Ateneu Barcelonès. "Hi ha una sèrie de favors i de fidelitats que queden al marge del ciutadà que fa que el vot d'aquest ciutadà es desvirtuï", ha recalcat Coromines."Hi ha un mecanisme de rendiment de comptes, que és el que creiem que ha fallat molt en els últims temps", ha destacat Vila. "Cal un debat polític en majúscules", ha insistit. Si un candidat supera el 50%, tria els cinc primers llocs de la llista sense segona volta.

