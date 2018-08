VÍDEO Més de 200 tractors participen en la marxa pels presos polítics a Mas d'Enric

Arriben els primers tractors a la presó de Mas d'Enric, al Catllar https://t.co/iqqMbrnzc3 pic.twitter.com/gWtTPU5Vpm — NacióTarragona (@naciotarragona) 8 de agosto de 2018

La marxa de tractors que sortia del Morell, avançant cap al Catllar Foto: Jonathan Oca

Els tractors entrant al recinte del centre penitenciari de Mas d'Enric, al Catllar Foto: Jonathan Oca

Imatges de la tractorada pels presos polítics a la presó de Mas d'Enric, al Catllar Foto: Jonathan Oca

Alguns dels tractors que no han pogut entrar al recinte de Mas d'Enric, al Catllar Foto: Jonathan Oca



Més de 200 tractors han participat en l'acte reivindicatiu pels presos polítics a la presó de Mas d'Enric, on hi ha l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. La crida, feta per Pagesos per la República, ha rebut una bona resposta, ja que centenars de persones s'han aplegat a l'aparcament del centre penitenciari per mostrar el seu suport a Carme Forcadell i agrair als pagesos la seva iniciativa.Pagesos de tot el Camp de Tarragona s'han desplaçat fins al centre penitenciari per mostrar el seu suport als presos polítics, i en especial a Carme Forcadell, i als exiliats. Segons David Bové, membre de Pagesos per la República, l'objectiu ha estat el de donar "escalf" a la republicana que està empresonada i de demostrar que els pagesos, un cop més, "hi són". En aquest sentit, ha afirmat que hi són "perquè la tradició és republicana, la tradició és la independència, el territori i el Parlament" i ha afegit que "tenir la presidenta del Parlament tancada aquí dins, ens fa molt de mal a tots". Com ja va explicar aquest mitjà, els pagesos van decidir portar a terme aquesta acció avui, abans de l'inici de la campanya de verema i de la collita d'avellana i fruita seca. Alguns pagesos, però, ja els ha enxampat en plena feina i no han pogut "fer cap aquí", com ha dit Bové. Així i tot, s'han pogut comptabilitzar que hi han participat entre 200 i 250 tractors. L'Alt Camp i el Baix Penedès n'han aportat més de 150 i el Baix Camp i el Tarragonès, la resta. Molts vehicles no han pogut entrar en el recinte de Mas d'Enric i davant d'aquest escenari, alguns pagesos han decidit aparcar el tractor a fora o marxar, "ja que han cregut que ja havien fet la feina". Els tractors, però, no han arribat sols, ja que centenars de persones han participat en aquesta marxa amb els seus vehicles particulars.Bové, com va avançar ahir a, afirma que aquest ha estat el tret de sortida a altres mobilitzacions de pagesos que es faran a altres centres penitenciaris.Sota un sol de justícia, la tractorada ha acabat a Mas d'Enric, amb un esmorzar popular, amb pa amb tomàquet i embotit, i uns parlaments a càrrec del col·lectiu Cap dona en l'oblit i d'un historiador.Ton Crusells, de Riudoms i membre de Pagesos per la República, ha afirmat que el motiu per fer aquesta marxa "és prou important, ja que tenim la Forcadell injustament tancada a la presó del Catllar".El pagès ha destacat que des de l'organització s'havia plantejat fer aquest acte en suport als presos polítics en un cap de setmana però des del centre penitenciari se'ls va informar que havia de ser entre setmana, concretament entre dilluns i dijous, ja que la resta de dies era molt complicat perquè se celebren altres actes i alhora, també per la logística del mateix centre.Crusells s'ha mostrat satisfet de la resposta que ha rebut de la gent, de pagesos i de persones que hi han participat amb el seu cotxe, tenint en compte "que es tracta d'un acte entre setmana".A continuació, un recull d'imatges de la tractorada i de l'acte a Mas d'Enric:

