Uns 200 tractors participen en la marxa pels presos polítics a Mas d'Enric

Arriben els primers tractors a la presó de Mas d'Enric, al Catllar https://t.co/iqqMbrnzc3 pic.twitter.com/gWtTPU5Vpm — NacióTarragona (@naciotarragona) 8 d’agost de 2018

Prop de 200 tractors han participat en l'acte reivindicatiu pels presos polítics a la presó de Mas d'Enric. La crida feta per Pagesos per la República ha rebut una bona resposta, ja que centenars de persones s'han aplegat a l'aparcament del centre penitenciari per mostrar el seu suport a Carme Forcadell i agrair als pagesos la seva iniciativa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)