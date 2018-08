El metro arribarà el 8 de setembre a la Marina de la Zona Franca

Les estacions de Foneria i Foc Cisell de la línia L10 sud del Metro de Barcelona entraran en servei el proper 8 de setembre, després que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ja hagi dut a terme -durant juliol i agost- les proves corresponents. Ho ha explicat en una entrevista d'Europa Press el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que considera l'engegada d'aquestes dues estacions com un "moment solemne" ja que, segons diu, "donaran un molt bon servei al barri de la Marina".Després d'aquestes dues estacions s'avançarà amb les de Provençana i Ildefons Cerdà a l'Hospitalet de Llobregat, que es preveu que entrin en servei el febrer i octubre del 2019, respectivament, i per les quals la Generalitat es va comprometre a invertir 37 milions d'euros per finalitzar les tasques pendents.Respecte del crèdit sol·licitat al Banc Europeu d'Inversions (BEI) per un import de 750 milions d'euros, Calvet ha recordat que ja està tècnicament aprovat, si bé necessita l'autorització de l'Estat perquè sigui efectiu. "Creiem que no hi haurà dificultats. Necessitem que aquesta joia de la corona sigui una realitat al més aviat possible", ha afirmat. Calvet ha assegurat que el crèdit és necessari per finançar el tram central de la L9, que connecta la Sagrera amb Zona Universitària i dona sentit al conjunt de la línia.El tram central de la L9 del metro té un cost total de 1.127 milions d'euros, dels quals 750 milions se sufragarien amb el crèdit del BEI, que s'ha de retornar en 30 anys. "Esperem que en les converses bilaterals amb el Ministeri de Foment i entre la Generalitat i el govern de l'Estat això passi per aprovació i puguem anar amb el calendari previst per reiniciar les obres al més aviat possible", ha destacat.En concret, es preveu que aquest tram central de la línia L9 del metro entri en servei de manera progressiva a partir del 2022 amb l'objectiu que estigui finalitzada l'any 2025.

