La CUP es desmarca de la comissió per reprovar Colau pel top manta

La CUP de Barcelona no assistirà a la comissió extraordinària de l'Ajuntament que se celebra aquest dimecres al migdia per reprovar la gestió del govern d'Ada Colau en seguretat i civisme , després que un turista resultés ferit en una disputa amb un manter , i tornar a exigir la dimissió de l'alcaldessa com a responsable de Seguretat. "No participarem d'una escenificació, d'un acte de precampanya electoral que no té cap intenció d'incidir en les condicions de vida de les veïnes", ha argumentat la CUP, i ha afegit que la comissió "dista molt" d'atacar els problemes d'arrel.La comissió l'han forçat quatre grups de l'oposició –el PDECat, Cs, ERC i el PSC-, mentre que el PP hi està d'acord però lamenta que no s'exigeixin mesures també a la Generalitat i els "cupaires", que no s'havien pronunciat, finalment se n'han desmarcat. La formació anticapitalista ha mostrat "l'oposició frontal a l'ús dels espais institucionals com una mera extensió dels espais de campanya electoral". Les pròximes eleccions municipals se celebraran el maig del 2019.La CUP ha criticat que l'oposició "evita sistemàticament posar el focus allà on rau l'origen del problema, la perpetuació de la marca Barcelona", i ha retret als grups que han promogut la comissió i que "gesticulen teatralment" que s'hagin negat "una vegada rere l'altre a posar fre als especuladors i plantar-los cara". També ha carregat pel fet que el desencadenant hagi estat "una agressió racista a un venedor ambulant", i ha insistit en el fet que "el problema no és la venda ambulant, ho són les lleis racistes que exclouen persones a la nostra ciutat del dret de ser veïnes de ple dret".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)