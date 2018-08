Consells per no malmetre les canonades i les clavegueres del nostre habitatge

El sistema del clavegueram és molt sensible, i prova d'això en són els taps que les restes de tovalloles humides provoquen, embussant canonades i altres conductes. A continuació us oferim una sèrie de consells per mantenir netes les canonades de casa (i de retruc les del veí), així com el clavegueram de la vostra ciutat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)