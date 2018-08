La Diputació de Girona aprova actuar sobre els habitatges d’ús turístic

Ple ordinari i ple extraordinari, dos per un, aquest dimarts 7 d'agost a la Diputació de Girona, que ha presidit, de bell nou, el garrotxí Miquel Noguer. De primer, en el ple ordinari s'ha aprovat per unanimitat la proposta d’actuacions sobre habitatges d’ús turístic a les comarques gironines. En la sessió del passat mes de juny ja es va tractar aquest tema a proposta d’una moció —que no va prosperar— presentada per Lluc Salellas, de la CUP. Els grups es van citar per treballar sobre el tema amb la finalitat d’arribar a consensos en aquesta matèria que poguessin ajudar els municipis.En el ple de dimarts, doncs, amb el vot favorable de tots els grups polítics amb representació a la Diputació s’ha acordat treballar en tres punts: en primer lloc, organitzar una jornada formativa sobre la problemàtica dels habitatges d’ús turístic en què s’exposin algunes experiències locals i possibles actuacions municipals; en segon lloc, incloure en les línies de subvencions del Servei d’Habitatge les actuacions municipals destinades als estudis, plans i actuacions sobre els habitatges d’ús turístic, i, finalment, oferir als ajuntaments gironins, en coordinació amb les altres administracions competents, un servei d’assessorament en relació amb els habitatges d’ús turístic.Miquel Noguer ha presidit, també, el ple extraordinari de modificació del cartipàs de la institució, que incorpora la diputada Maria Àngels Planas, tinent de batlle de l’Ajuntament de Girona, com a vicepresidenta tercera i com a responsable de l’Àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda.Fermí Santamaria, batlle de Llagostera, deixa la vicepresidència segona per assumir la vicepresidència primera i segueix al capdavant de les àrees de Territori i Sostenibilitat i Cooperació Local, que ara incorpora també Habitatge i Bon Govern. I Albert Piñeira, batlle de Puigcerdà, deixa la vicepresidència tercera per assumir la vicepresidència segona i continua dirigint l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, que ara incorpora també Educació.La delegació específica de Programes Europeus, que fins ara estava en mans de Maria Àngels Planas, passa a ser responsabilitat del diputat Joaquim Felip, regidor de Figueres. I la delegació específica de Recursos Humans, que fins ara ocupava Jaume Dulsat, batlle de Lloret de Mar, passa a ser responsabilitat de Pere Maluquer, tinent de batlle de Pau. Jaume Dulsat encapçala la vicepresidència primera del Patronat de Turisme Costa Brava, que Marta Felip va deixar per passar a dirigir la Secretaria General d’Empresa i Coneixement de la Generalitat.

