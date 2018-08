Mor el conductor d'un turisme en una col·lisió frontal a la C-14 a l'Alt Urgell

Un conductor ha perdut la vida a la C-14, al punt quilomètric 131, al terme municipal de Bassella (Alt Urgell). Els fets van passar aquest dimarts a dos quarts de nou del vespre quan, per causes que encara s'estan investigant, hi va haver una col·lisió frontal entre dos turismes. Com a conseqüència, un d'ells, el que circulava en sentit sud, va resultar mort. La víctima és un veí d'Oliana de 41 anys.Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través d'un comunicat, el sinistre va provocar tres ferits més que van ser traslladats a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Arran de la incidència es van mobilitzar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers i tres ambulàncies del SEM. A les 11 de la nit, la situació a la via es va normalitzar.

