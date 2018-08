L'incendi de Llutxent continua descontrolat amb dos focus i afecta algunes cases

Quasi dos dies després de declarar-se l'incendi forestal de Llutxent, més de 2.600 hectàrees calcinades ha sigut el balanç efectuat pel Centre de Coordinació Operativa Integrada aquest dimarts, segons informa La Veu del PV . A la xifra de terra cremada cal sumar les carreteres comarcals tallades i les 2.500 persones residents en diverses urbanitzacions que van ser desallotjades durant la nit de dilluns i que han tornat a passar la nit fora de casa com a mesura preventiva contra el fum. Actualment, l'incendi forestal continua actiu amb dos fronts –a la Vall d'Albaida i la Safor– mentre les fortes ratxes de vent van complicar molt les tasques d'extinció durant la nit de dimarts.Durant la passada nit de dimarts, a corre-cuita es van evacuar milers de persones que viuen repartides per Marxuquera, a Gandia (la Safor), i els 120 veïns de Pinet i el Lloc de Comandament Avançat es va traslladar a Llutxent. De fet, l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant indicava al telenotícies especial d'À Punt que les flames havien devorat algunes cases de la urbanització de la població de la Safor.L'origen del foc, segons va avançar el president de la Generalitat aquest dimarts, va ser un llamp caigut a les 2 de la matinada de dilluns, moment en què la darrera tronada va passar per les comarques centrals. El llamp, que va caure sobre un pi al terme de Pinet, va revifar a les 15 hores de dilluns i va escampar les flames a Llutxent, a la Vall d'Albaida, on aquest dimarts el seu alcalde, Pau Estornell, es lamentava per haver perdut un dels principals atractius del municipi, el preuat paratge protegit del Surar. Segons apuntava el director general del Servei d'Emergències, José María Ángel, les flames han cremat pins, camps abandonats i inclús zones que havien sofrit altres incendis.Durant la jornada de dimarts han treballat en tasques d'extinció fins a 600 efectius terrestres i 25 mitjans aeris, alguns d'ells enviats per Múrcia i Castella-la Manxa. La temperatura a la zona ha sigut alta, al voltant dels 37 graus centígrads, i el vent del sud va fer reactivar les flames de Pinet i va arrossegar el foc cap a la Drova al terme de Barx, a la comarca de la Safor. Pel que fa als talls de carreteres, durant el matí de dimarts es va tallar la CV-608 entre Llutxent a Pinet a partir del punt quilomètric 3,500 i la CV-675, el vial que connecta Gandia amb Simat de la Valldigna. La gran dimensió de la zona afecta per l'incendi ha dificultat les tasques d'extinció, ja que es tracta d'una àrea de "difícil accés", a més a més, les condicions meteorològiques adverses que s'han registrat duran aquest dimarts no han ajudat, va incidir Ximo Puig.L'alcalde de Llutxent, Pep Estornell, destacava que l'incendi es trobava "descontrolat" i amb dos fronts actius, un al nord, més proper al terme municipal de Barx i una altre al sud, entre Llutxent i Pinet. Estornell emfatitzava que el vent "no està ajudant", però, durant aquesta passada nit es preveia una tempesta seca amb els consegüents canvis de vent.A poqueta nit de dimarts, Emergències va recomanar el confinament de la població de Pinet, especialment a les persones amb problemes respiratoris, pel canvi de direcció del fum de l'incendi de Llutxent, però, finalment, Emergències va decidir evacuar tota la població. La Drova, al terme de Barx (a la Safor), està desallotjada des de fa 24 hores, també com a mesura de prevenció.El fort vent que va bufar durant la vesprada de dimarts va provocar tensió i nerviosisme entre la població, segons va indicar l'alcalde de Barx, Miquel Donet. Això no obstant, s'esperava que baixara la intensitat del vent, de fet, els efectius terrestres van redoblar esforços durant la jornada de dimarts per a frenar l'avançament del foc pel vessant que desemboca a la Valldigna. El foc va arribar des de Pinet a la Drova a través de la muntanya, un focus que finalment va poder ser frenat, segons relatava a aquest diari el regidor del PSPV, Leo Donet. La temor, però, va tornar a aparéixer entre la població de Barx quan durant la vesprada un altre focus es va estendre pel barranc de la Mesana, un canal que uneix Pinet amb Barx.Tanmateix la tempesta que va assotar a última hora de dimarts bona part de les comarques de la demarcació de València amb ratxes de vent molt fortes va desbaratar totes les previsions dels serveis d'Emergències. El Lloc de Comandament Avançat s'ha vist obligat a traslladar-se també a Llutxent davant la persistència de les flames que assetgen el municipi de la Vall d'Albaida. A més a més, la Policia Local de Gandia informava a última hora que es va procedir al desallotjament de la urbanització de l'Ermita. D'aquesta manera el nombre de persones evacuades ascendeix per damunt de les 2.500, ja que als veïns de Montepinos i Montesol, se sumaven els evacuats de la partida de Marxuqera, a la zona de Gandia, i 163 veïns –persones d'avançada edat– de Pinet, tot i que encara no hi ha una xifra oficial.Des de les 7.10 hores d'aquest dimecres, fins a 27 mitjans terrestres, entre avions i helicòpters, treballaran en tasques d'extinció de l'incendi de Llutxent.Durant aquest dimarts, un total de 600 efectius terrestres van tractar de frenar els focus de l'incendi que va amenaçar poblacions tant de la Vall d'Albaida com de la Safor. A banda de les policies locals dels municipis més afectats, a última hora de la nit de dimarts, cossos d'agents municipals d'altres ciutats com ara València, s'hi van traslladar per a col·laborar en tasques de seguretat de carreteres. La Creu Roja d'altres poblacions també van enviar efectius i material logístic per atendre les necessitats dels evacuats.

