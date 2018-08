Deu propostes per a tots els gustos per gaudir de la Festa Major de Gràcia

Un estiu més arriba la Festa Major de Gràcia carregada d'activitats per gaudir grans i petits. Enguany es guarneixen una vintena de carrers i places, i a cada espai hi ha programats actes de dia i de nit per omplir els set dies d'una de les festes més emblemàtiques de l'any. Concerts per a tots els gustos, cercaviles, xerrades, dinars i sopars de germanor, correfocs, monòlegs i actes reivindicatius ompliran el barri aquests pròxims dies. I, en cas de dubte, una proposta que no falla mai és perdre-us pels carrers guarnits.El dia gran de la festa major és el 15, però les primeres activitats començaran el 14, especialment el pregó, que aquest any anirà a càrrec d'Elena Carreras, cap de servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Serà a la Plaça de la Vila a les 19h. També convé saber que el lliurament dels premis als millors guarnits és el dia 17. D'entre tots els actes previstos, aquí teniu deu propostes de tot tipus perquè no pareu de moure-us pel barri durant aquesta setmana.

