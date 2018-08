L'imam de Ripoll instava a «matar infidels» en els sermons a la mesquita

L'imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty feia uns sermons "radicals" en què "parlava obertament i per l'altaveu de la Jihad i la lluita armada, per la qual s'havia de matar els infidels" i que "la Jihad s'havia de fer sense demanar res a canvi". Així de contundent es va mostrar en la seva declaració davant dels Mossos d'Esquadra una germana de Moussa i Driss Oukabir, implicats en els atemptats del 17 d'agost, tal com consta en el sumari.Diversos testimonis de l'entorn dels joves coincideixen a afirmar que els joves es van "radicalitzar" des de l'arribada de l'imam de Ripoll el 2015. Familiars dels Moussa fan referència a la "radicalització" de Youssef Aalla i al fet que anava "sempre" a les oracions, va canviar de vestuari, es va deixar barba i es va tornar una persona "freda" que "no mirava les dones". D'altra banda, dos testimonis protegits també descriuen Es Satty com a "radical".En els dies posteriors als atemptats, els Mossos d'Esquadra van entrevistar-se amb familiars directes de la cèl·lula terrorista de Ripoll per conèixer els motius de la seva radicalització i si hi havia vincles amb més familiars o persones.Són diversos els que apunten que l'imam va ser l'instigador de la "radicalització dels joves". De fet, va arribar a Ripoll el 2015 i els familiars asseguren que els joves van començar a dedicar més temps a la religió, van canviar d'actitud i van anar més a la mesquita en els darrers dos anys i fent més evident el canvi l'estiu del 2017.Entre ells, destaca el testimoni d'una germana de Driss i Moussa Oukabir, que assegura que "tota la culpa" és de l'imam i que havia començat a radicalitzar primer a Youssef Aalla. La mare dels dos terroristes, en canvi, va dir que no havia notat cap canvi en els seus fills.La parella de Driss Oukabir va reconèixer a la policia que el seu xicot havia viatjat a principis d'agost al Marroc "per desconnectar" i descriu que no eren una parella religiosa, no tenien "hàbits constants" ni resaven cinc cops ni anaven a la mesquita. Sobre el seu cunyat, Moussa Oukabir, apuntava que des de feia vuit mesos havia començat a anar a resar a la mesquita nova de Ripoll.La parella del propietari del locutori de Ripoll, Sahl El Karib (en llibertat provisional) també assegura que havia escoltat a parlar de l'imam i que "estava relacionat amb temes de terrorisme i era molt radical".Més clarificador és el testimoni d'una altra de les germanes de Driss i Moussa. També reconeix que el més religiós dels dos era el seu germà Moussa i sobre l'imam diu que els seus sermons eren radicals ja que parlava "obertament i a través de l'altaveu" de la mesquita de la Jihad i la lluita armada i assegurava, a més, que calia "matar als infidels".Aquest testimoni també destaca la "radicalització" d'un dels integrants de la cèl•lula, Youssef Allaa (mort a Alcanar) ja que descriu que va patir un "canvi molt fort" feia uns dos anys, passant de ser un noi alegre a una "persona freda que la va deixar de saludar i no mirava les dones". Una versió que també confirmen dos cosins dels germans Oukabir.El pare del mateix Youssef també reconeix el canvi del seu fill, que descriu com una persona "problemàtica" i que va canviar d'actitud amb l'arribada de l'imam el 2015. El pare va explicar que consumia substàncies estupefaents i bevia alcohol fins que va començar a anar a la mesquita i ho va deixar tot.El pare també va descriure com l'imam estava "sempre amb els nens", de qui considerava que passaven massa temps a la mesquita. En canvi, la mare assegura que no va notar canvis en els seus fills. També nega que el seu fill Said li digués que anava a fer una "cosa molt greu", tal com assegura un altre familiar que la pròpia mare li havia relatat.Un dels cosins també reconeix que Youssel Aalla li va demanar "insistentment" la seva furgoneta i que li va dir que la necessitava per transportar un frigorífic.El cunyat dels germans Omar i Mohamed Hichamy també constata que l'arribada de l'imam va provocar canvis en els joves. Concretament, diu que amb l'arribada d'Es Satty el seu cunyat Mohamed es va tornar més religiós i que, posteriorment, també li va passar a Omar.Mohamed Hichamy també li va relatar que tenien una casa a la platja (la d'Alcanar) i que fins i tot hi havia estat en companyia de l'imam durant una setmana sencera després del Ramadan del 2016.El germà petit de Mohamed Houli Chemlal també parla d'un canvi d'actitud dels joves, que van deixar de dir paraulotes, eren més religiosos i van "canviar la manera de tractar les dones".També apunten al discurs "radical" d'Es Satty dos testimonis protegits interrogats per la policia. Un d'ells assenyala els "habituals" viatges a Bèlgica i a Marroc de l'imam i assegura que tenia armes de foc o passaports falsos. L'altre el recorda de la seva època a la mesquita de Vilanova i la Geltrú on parlava de la guerra, els conflictes d'Afganistan i de la "necessitat" de col·laborar amb l'Estat Islàmic.En aquesta línia, el relat del testimoni apunta que pels volts dels anys 2008 i 2009 s'havia rodejat d'un grup de joves de Santa Coloma de Gramenet amb una base islàmica "radicalitzada" i que es desplaçaven fins a Vilanova per escoltar Es Satty.La propaganda jihadista va "exagerar" les dades dels atemptats de Barcelona i Cambrils per donar-li una major rellevància internacional. Així ho recull l'informe d'intel·ligència dels Mossos d'Esquadra en el que es va analitzar l'estratègia comunicativa de DAESH posterior al 17-A.Segons els mitjans afins al moviment jihadista, l'atac dels "soldats de l'Estat Islàmic" a les Rambles i a Cambrils va ser "sincronitzat" -quan va passar amb diverses hores de diferència- i es va fer amb "un autobús i un camió" -en lloc d'una furgoneta- provocant "més de 120 morts i ferits". També s'inclouen altres incongruències com el fet que el nivell d'alerta terrorista a l'estat espanyol passés a nivell 4 arrel d'aquests atemptats.Segons els investigadors, l'aparell mediàtic de DAESH va oferir dades "falses o exagerades" i va donar la xifra de morts i ferits de manera conjunta per "inflar-la i atorgar a la tragèdia major magnitud". A més, en molts casos, la informació s'acompanyava d'infografies amb la silueta de la Sagrada Família.Els investigadors també destaquen que un dels mitjans més importants de l'entorn jihadista, la revista Rumiyah, va fer un seguiment molt intents del cas Barcelona i Cambrils, quan abans només havien dedicat tants esforços a uns atemptats a occident en el cas de l'any 2015 a París, on es van registrar 137 morts i 415 ferits."La cobertura exhaustiva dels atemptats de Barcelona i Cambrils a la revista principal del grup indica que l'organització els considera com un dels èxits més importants des de la massacre de la sala Bataclan de París", conclou l'informe policial inclòs en el sumari dels atemptats.

