Els terroristes del 17-A van buscar «sagradafamilia 2017» fins a 43 vegades

Entre els informes que apareixen al sumari dels atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils als quals ha tingut accés l'ACN, n'hi ha un dels Mossos d'Esquadra que resulta rellevant per saber els possibles objectius que s'havia fixat la cèl·lula jihadista. Fa referència al buidatge d'un mòbil que es va trobar entre les ruïnes de l'explosió d'Alcanar.El terminal s'havia activat tot just l'11 de juliol. S'havia donat un nom fals a l'hora de comprar-lo, si bé qui el va rebre a casa va ser Mohamed Hichamy, un dels integrants de la cèl·lula. Gràcies al buidatge del terminal, els Mossos d'Esquadra han pogut accedir a les cerques d'Internet que es van fer a través d'aquest mòbil. Subratllen que hi havia "contínues recerques sobre mètodes per atemptar" com ara verins o explosius, així com "els possibles objectius dels atemptats" a discoteques, festivals, esdeveniments esportius o monuments. Entre aquests, com ja és conegut, s'hi trobava la Sagrada Família.El dia 8 d'agost, els jihadistes van buscar "sagradafamilia 2017" fins a 43 vegades en tan sols 25 minuts i "sagrada família metro station" fins a 38 cops en només dotze minuts. Tot i això, aquell dia, la cèl·lula també va buscar altres possibles escenaris on atemptar. I aquí és on apareixen discoteques i sales de festes. Els Mossos posen l'accent en què els jihadistes van buscar l'aforament de la discoteca Colossos de Lloret de Mar (Selva), on hi caben fins a 1.800 persones, així com l'estadi de l'Espanyol i el de Montilivi."És rellevant aquesta consulta, perquè té un aforament molt alt", diu l'informe, que el compara amb el de la sala Bataclan de París (on hi caben 1.500 persones, i que va patir un atemptat el gener del 2015). Segons els Mossos, la discoteca Colossos seria "un objectiu vàlid contra el qual atacar" pel mateix motiu que el de la sala de París. "Com a crítica cap a la manera de viure occidental, que mitjançant la música i els espectacles distreuen els musulmans de les seves veritables preocupacions com a musulmans", recull la policia.Posteriorment, el 12 d'agost, la cèl·lula jihadista va obrir el ventall de possibles objectius. Aquell dia, des del telèfon localitzat a Alcanar, es van buscar sales de festes de Barcelona (Razzmatazz, Bagdad, Pachà) i també dues recerques generals sobre discoteques d'ambient de Sitges. "Objectius que estarien plenament en la línia de les directrius del DAESH", recull l'informe dels Mossos.De l'anàlisi del telèfon, els Mossos també n'extreuen que els jihadistes van buscar "una nova tipologia d'objectius": els camps de futbol de primera divisió. A més del Camp Nou, també hi apareixen l'estadi de l'Espanyol i el de Montilivi (on juga el Girona FC). "Òbviament, la major repercussió i el major nombre de víctimes s'aconseguirien al Camp Nou", recull l'informe pericial.El 13 d'agost, un dia després, des del telèfon es van fer noves cerques. En aquest cas, de festivals de música. Aquí hi apareix el 'Rototom Sunsplash European Reggae Festival' de Benicàssim i també les carpes d'aquesta localitat valenciana. Els Mossos destaquen al seu informe que entre Alcanar i la població "només hi ha 76 quilòmetres" fet que "facilita poder portar qualsevol mena de furgoneta amb explosius fins allà".Aquell dia, també es van fer altres cerques com 'agenda concerts barcelona', 'festa major Sitges 2017' o bé 'festa major Sitges les barranques', que segons la policia "redunden sobre el mateix tipus d'objectius".A més dels objectius, la cèl·lula també va buscar informació sobre explosius. Entre d'altres, l'informe dels Mossos considera "molt rellevants" unes recerques que es van fer a Internet el 3 d'agost. I és que aquí, a més d'elements químics, la cèl·lula també va buscar 'armilla bomba', 'cinturó bomba' i 'cinturó bomba peròxid d'acetona', cosa que segons els Mossos "demostra la voluntat de dur a terme una acció terrorista mitjançant aquest sistema".A més, del telèfon localitzat entre les ruïnes del xalet d'Alcanar, els Mossos també n'han extret recerques "actives" sobre continguts de naturalesa jihadista (bé siguin vídeos, informació sobre líders del DAESH o notícies). En destaquen 34 recerques sobre el líder d'Al-Qaeda Abu Musab al-Zarqawi.Finalment, del buidatge del terminal, també se'n desprèn que els integrants de la cèl·lula es van interessar per bombones de butà que es venien a través de la plataforma Wallapop. I que també van fer cerques sobre lloguers de vehicles (en general, autocaravanes i de tracció a les quatre rodes).En un informe, els Mossos d'Esquadra conclouen que a la casa d'Alcanar els terroristes van poder fabricar entre 200 i 500 quilos d'explosius (Triòxid de Triacetona), a més d'un cinturó explosiu improvisat i 19 granades casolanes de mà.La fabricació dels explosius encaixa amb diferents manuals trobats a Internet firmats per diferents productores associades a DAESCH. L'informe apunta també que tot i les tres explosions registrades a la casa, els terroristes eren conscients de la perillositat del que fabricaven i que van prendre diverses mesures de seguretat per evitar accidents.Pel que fa al gran nombre de bombones de butà trobades, els mossos, donat que ni càrrega ni contenidor havien estat modificats, creuen que volien ser utilitzades per amplificar l'efecte de l'explosiu.Tres membres de la cèl·lula jihadista, Younes Abouyaaqoub –autor de l'atropellament de les Rambles-, Youssef Aalla i Mohamed Hichamy –un dels que va atemptar a Cambrils-, van llogar un pis a Ripoll, concretament al carrer Raval de Sant Pere, per emmagatzemar-hi material explosiu i garrafes amb líquids. Només ells tres podien accedir al domicili i per fer-ho ho havien de fer alhora perquè només hi havia una clau. Segons consta al sumari van utilitzar el pis com a laboratori i als dos anys, quan van veure que se'ls quedava petit, van fer el trasllat de tot el material a la casa d'Alcanar amb una furgoneta llogada. En aquest pis no es van fabricar mai explosius segons la policia.Un dels dependents d'una empresa de pintures situada al polígon industrial Mas Galí de Gurb va declarar als Mossos dos dies després de l'atemptat de Barcelona en reconèixer per les fotografies distribuïdes per la policia a un dels terroristes com a comprador seu. I és que, tal i com es detalla a la seva declaració, un dels terroristes que van estar fabricant els explosius a Alcanar va acudir a la botiga per adquirir 7 garrafes de 25 litres d'acetona, un dels materials que necessitaven.Segons recull el sumari al qual ha tingut accés l'ACN, el dependent i un altre empleat del mateix establiment, van adquirir totes les garrafes que tenien en stock, i asseguren que "si n'haguessin tingut més, les haurien comprat". El dependent, a més, explica que durant la conversa que va tenir amb el terrorista, aquest li va dir que necessitava l'acetona perquè "tenia una empresa que la utilitzava per netejar alumini, i que fins a finals de l'estiu no necessitaria més producte". Per últim, comenta que va pagar-li en efectiu els 580 euros que van costar i que ho va fer "amb bitllets de 50 i de 100 euros".

