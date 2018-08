Mor un home de 62 anys a Barcelona per un possible cop de calor

Un home de 62 anys ha mort aquest dimarts a la tarda a Barcelona per un possible cop de calor, segons ha informat la Direcció General de Protecció Civil (DGPC). El Sistema d'Emergències (SEM) ha rebut l'avís del succés poc abans de les 17.00 hores i el finat ha perdut la vida a la via pública. Salut treballa per confirmar que el decés ha estat a causa d'un cop de calor i es tractaria de la quarta víctima mortal de l'onada de calor.El primer mort per la calorada es va registrar divendres a Barcelona quan un home de mitjana edat va ser atès pel SEM al carrer de Berlín i va ser traslladat a l'Hospital Clínic, on va acabar perdent la vida. Els altres dos finats per l'onada de calor van ser dissabte a Tarragona: un home indocumentat va ser trobat dijous al carrer a Constantí, va ingressar a l'UCI de l'Hospital Joan XXIII, on va perdre la vida dos dies després. I el mateix dissabte un home de 60 anys –també indocumentat- va ser traslladat molt crític al mateix Joan XXIII i va acabar morint al centre hospitalari.En el marc del Pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS) que funciona des del 2004 i on participen unitats de molts departaments del Govern de la Generalitat, entre ells, l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya està centralitzant tots els casos sospitosos de cop de calor per tal de fer-ne la confirmació, un cop realitzada totes les proves.Protecció Civil ha tancat aquest dimarts 7 d'agost l'alerta per onada de calor, cinc dies després de la seva activació el dijous 2 d'agost. L'Ajuntament de Barcelona ja havia tancat prèviament aquest matí a les 08:30 hores la fase d'alerta del protocol per onada de calor. Durant aquests dies s’ha posat en marxa un operatiu específic adreçat als col·lectius més vulnerables. Un dispositiu de professionals coordinat pel Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) ha sortit al carrer en les franges de més calor per repartir aigua i oferir consells a la ciutadania sobre com prevenir els riscos de les altes temperatures. En total s'han atès 148 persones, de les quals, 93 homes i 55 dones. Durant l'onada de calor molts municipis han obert gratuïtament les piscines públiques per facilitar que la població pogués anar a refrescar-se a les hores de més calor.El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha detallat que dissabte 4 d'agost va ser el dia en què es van assolir les temperatures màximes més extremes d’aquest episodi d’onada de calor amb registres destacats com els 41,4ºC de Benissanet (Ribera d'Ebre), els 41ºC del Pantà de Siurana (Priorat), els 40,7ºC d'Aldover (Baix Ebre), els també 40,7ºC de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), els 40,3ºC de Cabanes (Alt Empordà), els 40,1ºC del Masroig (Priorat) o els 39,9ºC de Castellbisbal (Vallès Occidental).

