Un avió de combat espanyol dispara accidentalment un míssil a Estònia

Un avió de combat espanyol ha disparat aquest dimarts per accident un míssil durant una missió d'entrenament en què participaven dos avions militars francesos en una zona del sud-oest d'Estònia.El Ministeri de Defensa ha informat a través d'una nota de premsa que el míssil no ha impactat contra aparell i que tots els avions han pogut tornar sense problemes a la Base Aèria de Siauliai, a Lituània.El tret s'ha produït durant un exercici d'entrenament habitual en avions destacats al Bàltic. Tot i tractar-se d'un fet fortuït, Defensa ha obert una investigació per esclarir la causa exacte de l'incident. Uns fets en què s'han vist implicats dos aparells espanyols i dos de francesos.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)