Torra recorda l'elecció de Tarradellas: «L'exili torna a formar part de la nostra història»

Avui fa 64 anys que Tarradellas fou elegit president de la Generalitat. L’exili donava continuïtat a la institució devastada per la guerra i la dictadura. Avui, de nou, l’exili forma part de la nostra història. pic.twitter.com/nFdyLssREO — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 7 d’agost de 2018

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha recordat aquest dimarts l'elecció de Josep Tarradellas com a màxim dirigent de la institució catalana a l'exili l'any 1964. "L'exili donava continuïtat a la institució devastada per la guerra i la dictadura. Avui, de nou, l'exili forma part de la nostra història", ha assenyalat Torra a través de Twitter.El Govern traça paral·lelismes entre la situació posterior a la Guerra Civil i l'actual, en la qual es posarà en marxa el Consell de la República a Waterloo per donar continuïtat a la feina feta abans de la proclamació de l'article 155 de la Constitució.Segons va avançaraquest dissabte, aquest organisme es posarà en marxa al setembre , el mateix mes en el qual Torra pronunciarà una conferència en la qual desgranarà les línies mestres de la legislatura.

