L'Ajuntament de Lleida esgotarà els terminis per triar el substitut de Ros

L'Ajuntament de Lleida celebrarà el dimarts 14 d'agost el ple en el qual es donarà coneixement de la renúncia a l'alcaldia d'Àngel Ros , després de ser nomenat ambaixador d'Espanya a Andorra . El dimecres dia 29 tindrà lloc la sessió plenària on s'escollirà el nou alcalde o alcaldessa de la ciutat i en la qual també prendrà possessió el nou regidor del PSC, Joan Queralt.Així ho ha confirmat aquest dimarts l'alcaldessa en funcions, Montse Mínguez, després de conèixer l'informe redactat per secretaria general de la Paeria, que estableix que l'Ajuntament haurà de celebrar com a molt tard el 14 d'agost el ple per a la presa de coneixement de la renúncia de Ros. Així mateix, l'informe considera el 29 d'agost el termini màxim per la celebració del ple extraordinari per a l'elecció del nou alcalde, càrrec que es disputen Mínguez i el segon tinent d'alcalde, Fèlix Larrosa.La decisió l'haurà de prendre la militància local del PSC en els pròxims dies. Arran de la renúncia que Àngel Ros va formalitzar el 4 d'agost, la primera tinenta d'alcalde Montse Mínguez exerceix com a alcaldessa en funcions fins que el plenari designi el nou paer en cap i, per tant, Mínguez serà qui haurà de convocar els dos plens durant les pròximes setmanes.En declaracions davant els mitjans, l'alcaldessa en funcions ha expressat la seva intenció "d'esgotar" els dies perquè "estem a l'agost i, per tant, com més allarguem el calendari la gent tindrà més temps per organitzar-se ja que hi ha regidors que estan de vacances o estan fora". "Ens agradaria que a tots els plens pogués venir la màxima representativitat possible dels diferents grups municipals", ha assenyalat.El fins fa poc alcalde de Lleida, Àngel Ros, va ser nomenat ambaixador d'Espanya a Andorra pel Consell de Ministres el 3 d'agost, designació que es va formalitzar mitjançant reial decret i que es va publicar al BOE l'endemà. El mateix 4 d'agost Ros va presentar la renúncia al càrrec de regidor i d'alcalde electe de la Paeria, basant-se en els corresponents articles de la Llei Orgànica del Regim Electoral General i del vigent Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) que així ho preveuen. Igualment, des del dia 4 la primera tinent d'alcalde, Montse Mínguez, exerceix com a alcaldessa en funcions fins que el plenari designi un nou alcalde de la ciutat.

