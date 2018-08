Els pagesos del Camp de Tarragona es mobilitzen pels presos abans de la verema

Alguns dels tractors que van participar en la marxa pagesa a Tarragona, en una imatg d'arxiu Foto: Jonathan Oca

S'està coent una marxa de tractors fins a la presó Mas d'Enric a El Catllar com a mostra de suport a Carme Forcadell, l'expresidenta del Parlament de Catalunya. Aquesta iniciativa, encapçalada per Pagesos per la República tindrà lloc demà al matí. David Bové, un dels membres del col·lectiu al Camp de Tarragona, ha explicat a, que la idea va sorgir ja fa temps i però per calendari, han decidit que només podien fer-ho demà, ja que "d'aquí a cinc o sis dies comencem la campanya de verema i collita d'avellana i fruita seca".Bové ha destacat que "si havíem de donar un cop de mà als presos polítics, s'havia de fer ara" i alhora, ha afegit que està previst que hi participin tractors de l'Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Conca de Barberà i Baix Penedès. El mateix pagès, però, no s'ha aventurat a dir una xifra dels que s'esperen, tot i que assegura que "serem gent perquè els telèfons cremen". En aquest sentit, ha dit que la gent n'ha fet difusió pel seu compte però com que és una acció voluntària "no sabem la gent que respondrà i vindrà". Ara bé, es mostra convençut de l'èxit de l'acció, ja que "amb això, la gent respon", ha afirmat.Per fer aquesta acció, Pagesos per la República ha demanat tots els permisos necessaris a la delegació del Govern, com ha assegurat Bové. La convocatòria de la tractorada és a les 9 del matí, a la Cooperativa de Valls i esperen arribar a les 10 a les portes del centre però també hi ha dos llocs més on es poden reunir els tractors per a emprendre la marxa, com són al poliesportiu del Morell i les 4 carreteres de Vila-rodona, també a les 9 h. Des de Pagesos per la República també s'ha fet una crida a participar en la mobilització a tothom, encara que no sigui amb tractor.Bové ha assegurat a aquest mitjà que aquesta acció "és el tret de sortida" a altres mobilitzacions del col·lectiu que faran a la resta de presons on hi ha els presos polítics catalans.Quan la tractorada arribi a la presó, està previst que tingui lloc un esmorzar popular que constarà de pa amb tomàquet, embotit i beguda, segons han explicat els organitzadors a aquest mitjà. Cal recordar que Forcadell es troba en el centre penitenciari del Catllar des del passat 20 de juliol, quan va arribar procedent de Puig de les Basses a Figueres, on compartia mòdul amb l'exconsellera Dolors Bassa.

