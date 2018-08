El fort consum d'electricitat situa el preu de l'energia en el màxim de l'any

Els preus de l'electricitat van arribar al màxim de l'any aquest dilluns a la franja horària entre les 9h i les 10h del vespre al situar el preu de l'energia en 74,82 euros MWh. La previsió del preu del subministrament elèctric per aquest vespre en la mateix franja horària entre les 21h i les 22h se situa en els 66,91 euros MWh.Aquest descens del preu de l'electricitat s'explica per l'impacte de la lleugera caiguda de les temperatures que ha provocat una reducció de la demanda d'energia per subministrar els aparells d'aire condicionat. Tot i això, aquest dimarts a les 9h del mati, el preu de l'electricitat se situava en 70,44 euros el MWh. Els preus per sobre de 70 euros són els registres més alts que s'han vist en el mercat espanyol en l'última dècada.La consultora Ipsom recorda que tot i que el 2017 va ser un dels anys amb els preus de la factura elèctrica més alts, aquest 2018 no es queda curt i diverses vegades s'han trencat sostres històrics amb un mes de maig i un mes de juny amb els preus més cars de la història del mercat elèctric.El període de pluges i vent el mes de març, amb una caiguda en picat dels preus de producció de l'electricitat, han estat un breu parèntesi. El preu al març va tancar amb una mitjana de 39,49 euros MWh.El mes de juliol s'ha quedat en una mitjana de preu de 62,88 euros el MWh, un 27,25% més que el registre del juliol de l'any passat.El mes de maig els preus es van moure entre el 40 euros MWh del començament de mes per acabar tancant el mes amb un preu de 62,57 euros MWh, fregant els preus més elevats de l'electricitat dels últims deu anys.

