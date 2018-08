Obren noves vies d'investigació pel doble crim de Susqueda

L'Audiència de Girona ha estimat part de les pretensions de la defensa del principal sospitós pel doble crim de Susqueda, Jordi Magentí, i ha ordenat obrir noves vies d'investigació que ajudin a desgranar què va passar la nit del 23 d'agost del 2017, quan es va produir l'assassinat.En la interlocutòria s'indica que "no es pot deixar escapar cap possibilitat ni via que pugui esclarir el delicte". Per això, ordena que s'identifiquin "totes les persones" que s'allotjaven o bé estaven treballant en dos establiments "molt propers" a l'escenari dels assassinats: la comunitat terapèutica de Sant Miquel Maifré i la casa de turisme rural Mas els Terrats.En la mateixa línia, també resol que el cap de la Unitat de Persones Desaparegudes dels Mossos d'Esquadra testifiqui en la causa "perquè ha estat en contacte directe amb material de la investigació". Per contra, però, l'Audiència de Girona no veu motius perquè s'investiguin els qui van fer un botellón al pantà , ni tampoc aquells que solen navegar amb piragües vermelles per la zona de la Rierica, la platja on s'haurien comès els crims.

