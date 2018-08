Els gihadistes del 17-A van temptejar amics per llogar vehicles per fer atropellaments

Els terroristes del 17-A van temptejar amics per llogar vehicles per fer els atropellaments. Segons ha informat TV3, que ha tingut accés al sumari del cas, volien totterrenys per tres dies i els havia de llogar Youssef Aalla. Hores després, Aalla moria en l'explosió del xalet d'Alcanar sense haver-los llogat.Segons els Mossos, el lloguer d'aquests vehicles no era només per atemptar, sinó també per transportar els productes per fer els explosius. En volien fer molts, i per això necessitaven vehicles grans. Del sumari es desprèn una part d'improvisació en els terroristes: no sabien quina documentació necessitaven per llogar vehicles ni per comprar productes industrials amb què volien fer els explosius.Per les bombes, els terroristes van comprar a principis de juliol 100 litres de periòxid d'hidrogen. No volien factura ni portaven la documentació necessària, i la compra no es va poder fer fins l'endemà. A finals de mes hi van tornar per comprar-ne 240 litres més. Un testimoni recorda que en una furgoneta hi portaven congeladors, necessaris per fabricar TATP, l'explosiu conegut com "la mare de Satan".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)