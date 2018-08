«Un terrorista no diferencia uniformes»: la policia de Cambrils demana el mateix armament que els Mossos

El sots-cap de la Policia Local de Cambrils, Manel Muñoz Foto: ACN

Quan farà un any dels atemptats, la Policia Local de Cambrils reclama que el cos disposi del mateix armament que els Mossos d'Esquadra. La matinada del 18 d'agost, hores després de l'atemptat a Barcelona, un cotxe es va llençar contra un control dels Mossos d'Esquadra, va atropellar diverses persones al seu pas i va bolcar al davant del Club Nàutic de Cambrils.Els cinc ocupants, amb cinturons d'explosius que van resultar falsos i amb armes blanques, van ser abatuts a trets pels agents. Feia 20 minuts que una segona patrulla de Mossos i una altra de la Policia Local havien marxat de la zona. "Si en comptes de quedar-se una patrulla de Mossos, se n'hagués quedat una de la Policia Local, em fa por pensar què hauria pogut passar", ha explicat en una entrevista amb l'ACN el sots-cap del cos, Manel Muñoz, que recorda que els municipals només disposaven d'arma curta. En aquest sentit, reclama que el Departament d'Interior faci "un pensament" i que els policies locals puguin treballar amb les mateixes armes que els Mossos perquè "un terrorista no diferencia uniformes". "Aviat farà un any i encara no s'ha fet res al respecte", lamenta.L'atropellament a la Rambla, a la tarda, ja havia fet canviar els plans de la Policia Local per les pròximes hores. Escassos minuts després que una furgoneta envestís els passejants a Barcelona, Manel Muñoz va cridar tots els policies que estaven al carrer per fer un brífing. Es van anul·lar tots els serveis programats i es va decidir que el port quedaria tancat i amb la màxima alerta. "A partir de les sis de la tarda, teníem el barri del port de Cambrils en setge", afirma Muñoz, que apunta que no tenien cap informació que indiqués que havia de passar res, però que pensaven "que si havia de passar alguna cosa, havia de ser allí, sense saber el que havia d'esdevenir després". "Per precaució, teníem totes les unitats allà i vam coincidir amb els Mossos", explica."Sergent! Sergent! Un atemptat a Cambrils!". Passaven pocs minuts després de la una de la matinada quan el sots-cap de la Policia Local va rebre una trucada d'un agent que l'alertava dels fets i el feia sortir del llit. "Vingui, vingui, el cap de torn el requereix. Hi ha un atemptat a Cambrils". Quan arriba a comissaria, desenes d'agents, entre els quals d'interins, ja estan replegats en una sala on regna "el desordre per la situació", on es coordinen amb altres cossos policials i on no paren d'arribar informacions per emissora, no totes certes –es va especular amb la presència d'un cotxe bomba estacionat prop del lloc dels fets, amb matrícula francesa i on es llegia inscrit en pols un missatge en relació a l'atemptat de Barcelona.Amb l'armilla antibales posada i l'arma, Muñoz recorda arribar a "la zona zero" amb el so dels trets. Els Mossos van abatre quatre dels terroristes, però un cinquè va fugir. "Pregunto què està passant i em diuen que hi ha un dels terroristes que encara estava per allà i que en la fugida havia causat diversos ferits". En l'atemptat, mitja dotzena de persones van resultar ferides, entre elles una veïna de Saragossa de 67 anys, que va morir l'endemà a l'hospital."El cotxe que es presumia que podia ser un cotxe bomba estava a uns 150 metres d'on van abatre l'últim terrorista i vaig estar molta estona custodiant-lo fins a l'arribada dels Tedax, que van comprovar que el vehicle no tenia res", apunta. "L'espectacle era dantesc, amb els quatre terroristes abatuts i molta gent que es trobava dins dels restaurants, encara tancats. Més tard, vaig poder veure la zona del Club Nàutic ben deserta, amb la destral i el cotxe bolcat"."Els terroristes es coneixien la zona perquè havien estat a Riudecanyes, es van moure per la Cooperativa de Cambrils, van comprar material aquí. Sé de gent que va veure el cotxe abans. Com és que van atemptar a aquesta hora si era quan la gent ja estava de retirada? Crec que van veure que abans, entre policies locals i mossos, el port estava blindat i no es van atrevir", imagina Muñoz, que considera que "es van envalentir i van aprofitar el moment que vam fer relleus per fer l'envestida". "Si no van fer-ho abans va ser perquè van esperar el moment oportú, i el moment oportú és quan nosaltres comencem a replegar", reafirma. En el cas de la patrulla de la Policia Local, havia marxat a fer un servei per un furt."La providència ens va ajudar: l'hora ens va ajudar, el dispositiu vull pensar que també, i el cotxe va acabar bolcant". Muñoz celebra que fos una patrulla dels Mossos d'Esquadra la que hi havia en aquell moment i no només de la Policia Local perquè no disposen "del mateix armament". "Abatre uns terroristes amb una pistola com la que portem és una cosa, i fer-ho amb un subfusell –com els Mossos- és una altra", diu el sots-cap, que reclama que es modifiqui el reglament perquè les policies municipals puguin fer-ne ús. "Jo no parlo de què es blindin els cotxes, però en la dotació d'armament s'hauria de fer una lectura".El sots-cap de la Policia Local de Cambrils compara la situació actual amb la de les dècades dels 80 i 90, quan els agents eren també diana del terrorisme d'ETA, "ara amb el terrorisme islàmic". "Demanem no caure en l'oblit, ni Mossos d'Esquadra, amb reposicions de personal o d'efectius, com Policies Locals". En aquest sentit, reclama als polítics que "es deixin de discursos de 'que bé ha sortit tot' i que posin mitjans per treballar millor, a tots, sense colors".Un any després, la plantilla de la Policia Local no arrossega seqüeles, segons el sots-cap, i tampoc ha canviat la seva manera de fer, després de l'atemptat, més enllà de la reivindicació de més armament. "Ja sortíem amb l'armilla antibales i, quan anem a determinats serveis, ja anaven dues patrulles en lloc de només una". Tot i això, admet que treballen més alertats. "Ha passat a Cambrils, pot passar a Salou, a Castelldefels, a Sitges, a qualsevol lloc", opina Muñoz, que afirma que són "conscients que pot tornar a passar". "Si tornés a passar, faríem el mateix", assegura el sots-cap, que diu que haurien actuat igual com ho van fer si l'atemptat hagués estat a València i no a Barcelona o si s'hagués tractat d'una sèrie d'atemptats a diferents punts d'Europa.El 25 d'agost, unes 16.000 persones es van manifestar a Cambrils per la pau i contra el terrorisme. Aquella marxa va evidenciar també l'agraïment de la població als cossos de seguretat i emergències. "Ens vam sentir orgullosos de ser policies perquè la gent va veure que no només tenim el vessant repressiu, sinó el saber estar", diu Muñoz, que valora que els policies ara llueixen més l'uniforme en sentir-se "reconeguts" per la ciutadania i que es mostra orgullós de veure que els agents van respondre immediata a l'atac "sense que ningú els hagués de cridar, van venir sense trucar-los, espontàniament"."Ho hem viscut amb molta intensitat i no s'oblida: una experiència tràgica, però en què vam saber estar tots al lloc, al moment, amb una reacció ràpida i amb l'ajuda de la providència, que va evitar més desgràcies", resumeix Muñoz, amb un reconeixement especial a l'actuació "perfecta" dels agents dels Mossos d'Esquadra que es trobaven al lloc dels fets.

