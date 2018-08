El Govern espera l'aval de Bèlgica per enviar l'escorta a Puigdemont

El Departament d'Interior insisteix en la necessitat d'un dispositiu policial que garanteixi la seguretat de Carles Puigdemont a Bèlgica. Per això, el Govern manté oberts tots els tràmits legals perquè el president de la Generalitat a l'exili tingui una escorta formada per agents dels Mossos d'Esquadra. Ara, però, la pilota està a mans de Bèlgica, que ha d'autoritzar que els policies catalans siguin considerats agents de l'autoritat en aquest país.La petició s'ha formulat a través del Ministeri d'Exteriors, que en els propers dies ha de donar una resposta. Malgrat que El País va avançar aquest dissabte la negativa del govern de Pedro Sánchez a l'escorta de Puigdemont , el Departament d'Interior assegura aque encara no han rebut cap tipus de notificació i que, fins que no ho facin, no plantejaran alternatives.En paral·lel, relaten, també s'ha demanat el permís a la Guàrdia Civil perquè la policia catalana pugui treure les armes de Catalunya i actuar, en cas que fos necessari. La sol·licitud a l'Institut Armat és un procediment habitual en tots els casos, sempre que hi ha autoritats que surten de les fronteres catalanes. En aquest cas, però, el handicap és que no es tracta d'un viatge oficial d'anada i tornada, sinó d'un dispositiu de seguretat que es pot allargar en el temps i que té unes circumstàncies especials.Segons Interior, el dispositiu de seguretat de Puigdemont ja està "preparat" perquè es pugui posar en marxa tan aviat com es rebin els permisos. Els detalls, però, resten en l'àmbit confidencial, precisa Interior. Tant el nombre d'agents com el funcionament de l'escorta continuen sent, de moment, una incògnita.El col·lectiu Guilleries, que engloba agents dels Mossos d'Esquadra afins a l'independentisme, ha reclamat al govern espanyol -a través d'un comunicat- que autoritzi l'escorta a Puigdemont a Bèlgica . Els agents demanen que es garanteixi aquesta "protecció que la llei atorga" a l'expresident, i neguen que Puigdemont sigui un "fugit de la justícia", tal com al·lega el Tribunal Suprem i assumeix el govern espanyol.

