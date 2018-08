Un incendi forestal a Cabra del Camp ja ha cremat més de 5 hectàrees en un espai proper al quilòmetre 23 de la C-37. Per lluitar contra el foc s'han activat 19 mitjans terrestres i 7 aeris. A les 15.17 h, s'ha donat el foc per estabilitzat.Segons els Mossos d'Esquadra, s'han desallotjat 15 persones i tres animals de la urbanització Mas del Plata, propera a l'incendi, concretament dels carrers Querol, Montblanc, Jorba i Tremp.Els Bombers, per la seva banda, recomanen als veïns que tanquin les portes i finestres dels seus habitatges per evitar el fum.

