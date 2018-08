Dos diputats d'ERC denuncien un agent de la policia espanyola per haver-los insultat

Dos diputats d'ERC han denunciat un agent de la policia espanyola per haver-los insultat i escopit, segons ha informat TV3 i ha pogut confirmarJenn Díaz i Josep Maria Jové han explicat a la televisió catalana que els fets van passar el 23 de juliol, quan es dirigien al lliurament de les creus de Sant Jordi, passant per davant de la Prefectura Superior de la Policia, a la Via Laietana, en direcció al Palau de la Música.Díaz i Jové denuncien que en passar per davant de la comissaria de la policia espanyola, un agent uniformat i armat que feia guàrdia a la porta va escopir a terra. Quan els diputats republicans es van girar, el policia els va insultar. "Davant de la comissaria hi ha càmeres i per tant, si hi ha interès real per descobrir qui va ser l'agent en qüestió ho podríem aconseguir", ha explicat Díaz a TV3. Esperen que el seu cas pugui ajudar a acabar amb el que qualifiquen d'"impunitat policial".

Denúncia de Jové i Díaz contra un agent de la policia espanyola by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)