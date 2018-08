El top manta es replega

El passeig de Joan de Borbó, situat al barri de la Barceloneta, sense rastre del top manta. Foto: Janira Planes



Qui aquesta setmana hagi visitat el centre de Barcelona per primera vegada haurà pogut observar diverses peculiaritats de la ciutat. La gran quantitat de coloms que sobrevolen i es planten cofois a la plaça de Catalunya, els nombrosos paraigües blancs i vermells que guien tours per a turistes entusiasmats –malgrat l’onada de calor-, i probablement, la riuada de bicicletes que omplen el centre de la ciutat, moltes, conduïdes per turistes. A diferència d'altres setmanes, però, no haurà vist manters. Almenys, no n'haurà vist tants.Zones com el Passeig de Gràcia, plaça de Catalunya –comptant l’estació de tren i de metro-, la Rambla i el port de Barcelona solen ser punts calents on sempre és fàcil trobar manters que venen souvenirs, bosses de mà, vambes, samarretes de futbol i ara, més que mai, barrets i ventalls. Tots aquests elements, però, han desaparegut.Durant les primeres hores del matí de l'arrencada de la setmana no hi havia rastre de manters al centre, tot i que fonts policials consultades perconfirmen que "no hi ha hagut cap detenció ni control extraordinari" derivat de la recent polèmica per l'agressió d'un manter a un turista, episodi que ha motivat que el govern d'Ada Colau hagi encadenat la tercera reprovació en pocs mesos i a menys d'un any de les eleccions municipals A la Rambla tampoc hi havia activitat per part del col·lectiu top manta durant alguns matins d'aquesta setmana. A mesura que va avançant el dia van apareixent venedors ambulants de ventalls i pals-selfie,–això sí-, molt vigilants als controls policials i prudents a l'hora de comerciar. Quan algun cotxe de policia apareix, es repleguen, i poc després, tornen a agafar posicions.El passeig de Joan de Borbó, situat al barri de la Barceloneta, també sol ser un dels punts atractius per als manters, però als matins d'aquest inici de setmana estava desert. En Josep, un veí de la zona, assegura que, recentment, els manters s'han replegat: "Des de fa un parell de dies que per aquí no venen, però probablement la setmana que ve tornaran a aparèixer”. Atribueix aquesta desaparició momentània a l'incident de la setmana passada -l'agressió a un turista nord-americà-, però creu que és un problema d’arrel que no se solucionarà fàcilment.A l'entorn del Museu d’Història de Catalunya sí que es veuen manters, custodiats per un cotxe de policia que els observa mentre una dotzena d’ells s'organitzen l'espai. El que més crida l'atenció dels turistes són les samarretes del Barça i les bosses de mà, probablement falses. Samarretes que es venen a preus que posteriorment es rebaixaran. "És un preu especial per a tu", etziben els venedors del top manta, que també reconeixen que, als turistes, se'ls pot arribar a cobrar fins a cinc vegades més. En preguntar-los si hi seran tot el dia, miren incòmodes cap al cotxe de policia. "Hi serem fins que ens digui la policia", reconeixen.El top manta és real a Barcelona, però aquests dies és, més que mai, un fenomen tímid. Els manters s'han replegat arran de l'incident viscut amb un turista, però serà un efecte momentani. Segurament, el dia a dia els tornarà al carrer.

