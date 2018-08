El CNI i la Guàrdia Civil es van entrevistar quatre vegades amb l'imam de Ripoll a la presó

L'imam de Ripoll i cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils, Abdelbaki Es Satty, va mantenir quatre "entrevistes policials" al centre penitenciari Castelló I, on complia condemna per tràfic de drogues. Van ser entre els mesos d'abril i juny de 2012 i la darrera el 17 de març de 2014, un mes abans que abandonés la presó.Així consta en un informe elaborat per Institucions Penitenciaries (que depèn del Ministeri de l'Interior) a petició del jutge que investiga els atemptats, Fernando Andreu, que ha avançat El País i al qual ha tingut accés l'ACN. En l'informe s'afegeixen, a més, els números d'identificació dels policies.Després dels atemptats, alguns mitjans van apuntar relacions entre l'imam de Ripoll i el CNI i, fins i tot, el director de la intel·ligència va haver d'anar al Congrés a donar explicacions a porta tancada.Del sumari de la causa també es desprèn que els joves van comprar la majoria de bombones de butà que acumulaven a la casa d'Alcanar a través de l'aplicació Wallapop a d'altres particulars.

