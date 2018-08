Aragonès defensa una estratègia conjunta de l'independentisme amb llistes separades

"Unitat estratègica" però no orgànica. Aquesta és la recepta d'ERC per a l'independentisme i que ha explicitat el vicepresident del Govern i adjunt a la presidència dels republicans, Pere Aragonès, segons destaquen diversos mitjans, arran d'una entrevista a Efe en què torna a rebutjar que el seu partit s'integri a la Crida Nacional que promouen Carles Puigdemont, Quim Torra i Jordi Sànchez.Per contra, el número dos del Govern defensa "acordar una nova unitat estratègica" posterior a la celebració del referèndum i dels fets que s'han produït després, entre els quals la declaració d'independència i l'aplicació del 155. Tal com va defensar el president parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, en una entrevista a NacióDigital -va apuntar que era "imprescindible formalitzar per escrit una estratègia comuna"-, Aragonès demana "discreció" en aquests contactes, per esdevenir, "en el moment que convingui, expressió pública". Demòcrates ha reclamat la reunió d'una taula de partits sobiranistes per buscar aquesta estratègia conjunta, però el vicepresident català replica que ja "s'ha començat a treballar" per acordar-la, però no de forma pública. En aquests primers contactes, afirma que constata que "hi ha una bona voluntat per part de tots els actors", fet que li fa ser optimista de les possibilitats d'una entesa final.Malgrat tot, el dirigent d'ERC defensa que cada formació ha de mantenir la seva marca i oferta electoral, com va assenyalar la portaveu del partit, Marta Vilalta , que opina que aquesta és la via perquè cada força eixampli el nombre de suports en el seu espai. "Si l'espai de JxCat vol millorar la seva organització i les seves expressions electorals, ho respectem i els desitgem tota la sort del món", afirma Aragonès, que recorda els 87 anys d'història d'ERC i assenyala que segueix sent una opció viable i útil."És molt més pertinent apostar per la unitat d'estratègia, per la unitat d'acció, per la unitat a decidir què farem, que no per la unitat orgànica", insisteix, i subratlla que la fortalesa de l'independentisme rau en bona mesura en la seva diversitat , motiu pel qual nega que s'hagi de "reduir la diversitat de l'independentisme a una sola llista".

