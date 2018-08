Qui és qui en la defensa jurídica de la cúpula del procés

Marina Roig és l'advocada de Jordi Cuixart Foto: ACN

"Això va per llarg", deia l'advocada de Jordi Cuixart un mes després de l'empresonament del president d'Òmnium Cultural i de Jordi Sànchez, expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i ara una de les cares visibles de Junts per Catalunya (JxCat). Marina Roig, com la majoria dels seus companys, també ha tingut una presència notable en els mitjans de comunicació. Bona part de la línia de defensa es basa en demostrar que els atestats policials de les manifestacions del 20 de setembre de l'any passat "no reflecteixen la realitat". Com tots els advocats que col·laboren en la defensa de la causa, Roig té clar que el procés judicial obert al Suprem acabarà fent el camí cap al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), a Estrasburg. Abans s'havia de desplaçar sovint a Soto del Real, on Cuixart estava reclòs, i ara ho fa sovint a Lledoners, on hi ha els set homes presos polítics.