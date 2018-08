Nova agressió ultra, ara a un home de 73 anys a la Sagrera de Barcelona

Agressió per l'esquena a mon pare, de 73 anys, a l'andana de Sagrera per dur el llaç groc al crit de 'a mi me hablas en español'. Tant traïdors com covards! @elnacionalcat @elpuntavui @LaVanguardia @diariARA pic.twitter.com/ZwvuiL36fw — Òscar Andreu (@DPerficiam) 6 d’agost de 2018

Nova agressió ultra. Un home de 73 anys va resultar ferit a la cara el passat divendres a l'estació de metro de la Sagrera, a Barcelona, quan una persona el va atacar per l'esquena per dur el llaç groc al crit de: "A mi em parles en espanyol", segons ha denunciat a través de Twitter el seu fill.Els Mossos han confirmat l'atac a, i han especificat que, arran d'això, s'ha identificat un home de 49 anys que actualment s'està investigant. A més, la policia catalana ha demanat poder visionar les imatges gravades per les càmeres de l'estació de metro per aclarir la motivació de l'agressió.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)