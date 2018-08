​Barcelona recupera l'aqüeducte romà de la plaça del Vuit de Març del Gòtic

L'Ajuntament de Barcelona ha començat les obres per remodelar la paret mitgera en la qual s'integra l'aqüeducte romà de la plaça del Vuit de Març, al barri Gòtic, de manera que aquesta estructura del segle I aC quedarà recuperada i es realçarà, ha anunciat aquest dimarts la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin.Ha explicat en declaracions als mitjans que les obres per recuperar aquest tram visible de l'aqüeducte romà de Montcada acabaran previsiblement durant el primer semestre de l'any vinent i tindran un cost de 345.000 euros, obtinguts de diverses lones publicitàries, ha detallat la responsable del Pla Bàrcino, Carme Miró.L'aqüeducte, que duia aigua des d'una font propera al Besòs, a Montcada, fins a l'antiga Bàrcino, està situat a la part baixa d'un edifici d'habitatges municipals al qual serveix de base. Si s'alliberessin completament, l'immoble s'esfondraria, ha dit Miró. Mostra quatre arcades amb els seus pilars, que tenen uns 11 metres d'alçada encara que només se'n veu una part, per la qual cosa s'excavarà en l'estructura per donar-hi visibilitat, en una profunditat que encara no han definit.L'estructura, que va ser el primer edifici públic de la ciutat, va deixar de fer-se servir el segle IX i es va utilitzar llavors com a paret mitgera, per la qual cosa va quedar integrada en edificis i va deixar de ser visible, fins que el 1987 es va esfondrar un dels edificis i va quedar al descobert, cosa que va alertar el veí i arqueòleg aficionat Alfred Llorer, per la qual cosa es va aturar l'enderrocament de l'altre immoble, en el qual està "embotit"."Ara es veu el que sempre s'hauria d'haver vist i estava amagat", ha assenyalat Miró, que ha detallat que la part superior de la façana de l'immoble es pintarà i s'han obert dos patis que eren interiors, en una actuació promoguda a través de l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i que ha comptat amb la col·laboració del Servei d'Arqueologia de Barcelona.

