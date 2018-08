Pujar simultàniament 18 cims del país triats pels presos polítics i els exiliats

La iniciativa Cims per la Llibertat es durà a terme el pròxim 13 d'octubre i té com a objectiu realitzar una ascensió simultània als 18 cims del país que han estat escollits prèviament per presos polítics i exiliats. "Tots tenim una muntanya mítica, un cim especial, un lloc on ens sentim bé, on ens agrada tornar-hi sols o amb amics, una muntanya que veiem i que forma part del nostre paisatge emocional, i els nostres presos i exiliats polítics ens han confessat els seus", segons explica l'organització de l'activitat al seu web

Pretén ser una acció esportiva, solidària i reivindicativa per reclamar la llibertat dels presos polítics, exiliats i represaliats "amb l'objectiu de conscienciar de la injustícia que representa la situació dels nostres presos, exiliats i represaliats polítics, així com transmetre el nostre suport incondicional tant a ells com a les seves famílies", indica l'organització.Els cims que han triat són el Matagalls de Marta Rovira (1.698 metres); el Puigmal (2.913 metres) de Carles Mundó; el Tossal del Rei de Lluís Puig (1.351 metres), la Mola de Josep Rull (1.103 metres), el Montgrí de Dolors Bassa (303 metres), El Tossal de les Torretes de Meritxell Serret (1.676 metres), la Pica d'Estats de Toni Comín (3.143 metres), la Gallina Pelada (2.322 metres) d’Anna Gabriel, el Pedraforca (2.503 metres) de Meritxell Borràs, el Comabona (2.548 metres) de Jordi Turull, el Canigó de Jordi Cuixart (2.785 metres), les Agudes de Joaquim Forn (1.705 metres), Sant Jeroni d'Oriol Junqueras (1.236 metres), Montsent de Pallars de Clara Ponsatí (2.883 metres), Puigsacalm de Carles Puigdemont (1.515 metres), Roca Corbatera de Raül Romeva (1.163 metres), el Carlit de Jordi Sànchez (2.921 metres) i el Montcaro de Carme Forcadell (1.441 metres).