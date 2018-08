La curiosa trobada de Carod-Rovira amb «vells coneguts» a Còrsega

Al port de Bàstia (Còrsega), hom pot trobar-s’hi, inesperadament, vells “coneguts”... pic.twitter.com/C9goNvQdse — Carod-Rovira II*II (@CarodRoviraJLl) 7 d’agost de 2018

A punt d'embarcar cap a Còrsega @Minyons Vés que no ens hagi escollit el ferry el de Ciudadanos i encara sigui ple de repressors #1OCT #Terrassa #UnPontDeMarMalva i no és broma! pic.twitter.com/nnVQCWgLdL — pep forn (@pepforn) 3 d’agost de 2018

El catxondeig és gran... Embarquem cap a Bastia amb @Minyons. Tot s'ha de dir que me l'imaginava més gran... pic.twitter.com/6n0J91xCu8 — Sergi Castells🎗️ (@sermt) 3 d’agost de 2018

Inesperada trobada entre l'exvicepresident del Govern en l'època del tripartit, Josep Lluís Carod-Rovira, i el que ell mateix ha qualificat com un "vell conegut". Al port de Bàstia, a Còrsega, el republicà s'ha trobat amb el vaixell del Piolín, el mateix on fa pocs dies va viatjar la colla castellera dels Minyons de Terrassa , i on es van allotjar agents de la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil durant el referèndum del passat mes d'octubre. "Al port de Bàstia (Còrsega), hom pot trobar-s’hi, inesperadament, vells “coneguts”...", ha apuntat irònicament Carod-Rovira, que s'ha volgut fer una fotografia amb el buc que, durant setmanes, va ser el protagonista d'una polèmica estada al port de Barcelona.

