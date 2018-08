Un estudi demostra que TV3 no va beneficiar electoralment CiU els anys 80

TV3 no va beneficiar electoralment CiU quan es va activar, a partir del 1983. Així ho indica un estudi de l'economista de la Universitat Nacional de Colòmbia Iván Mauricio Durán, ara doctorant al departament d'Economia Aplicada de la UAB, publicat a la prestigiosa revista especialitzada d'economia "Series" , de l'Associació Espanyola d'Economia. En ell, conclou que "la introducció de TV3 va augmentar la participació dels votants a les eleccions parlamentàries de 1984, però no va tenir un impacte significatiu en la part de vots rebuda per CiU".L'autor analitza a "Television and electoral resultats in Catalonia" ("Televisió i resultats electorals a Catalunya") com va afectar a les urnes el suposat biaix nacionalista que s'atribuïa al canal autonòmic en un estudi sense precedents fins ara, ja que mai no s'havia posat el focus de manera científica en una televisió no estatal.Per fer-ho, compara el comportament electoral a les eleccions del Parlament del 1984 en aquells municipis on TV3 ja s'emetia i on no ho fa encara. I és que va començar a veure's a Barcelona i rodalies i, en els comicis d'aquell any, encara no s'havien instal·lat tots els repetidors, motiu pel qual bona part del país encara no disposava de senyal. Allí on sí que es rebia el canal, la participació electoral va augmentar, però no en favor de CiU, els resultats de la qual no hi van créixer de forma diferent que al global de Catalunya.Durán tampoc no troba divergències rellevants si s'analitzen els municipis en funció dels mesos en què feia que s'hi veia TV3 quan es va votar, del perfil del votant o quant als resultats de les eleccions estatals del 1986. Per contra, sí que intueix que la presència del canal autonòmic podria haver beneficiat el PSC i el PSUC als municipis on es rebia, per bé que els resultats no són conclusius.Segons l'autor, al contrari del que apuntarien altres estudis similars, "TV3 sembla que complementa la informació proporcionada pels mitjans tradicionals com el canal espanyol TVE, i la ràdio, que va influir els ciutadans per sortir a votar a les eleccions parlamentàries de 1984". Tot i això, assenyala que aquesta conclusió no es pot extrapolar a la influència que hauria pogut tenir els darrers anys en el procés, amb una TV3 ja plenament implementada a tot el territori i molta més oferta televisiva, un fet que requeriria d'altres mètodes d'anàlisi diferents.

